Feliz por su nominación en la categoría “Best Influencer Orlando” se encuentra la boricua radicada en el estado de Florida, Alondra Modesto.

El evento en el que Modesto compite con una docena de influencers de diferentes nacionalidades se llevará a cabo el sabado, 5 de septiembre, Día Nacional Urbano, en Central Florida Fairgrounds.

Alondra Modesto fue nominada por el destacado trabajo que ha venido realizando como creadora de contenido y comunicadora dentro de la comunidad latina.

“Estoy muy contenta. Ya me siento ganadora, porque en tan poco tiempo como influencer ya fui nominada. Eso significa que mi trabajo está escalando en las redes sociales. Mi misión siempre ha sido utilizar las plataformas digitales para crear oportunidades, dar visibilidad a nuevos talentos, y demostrar que con disciplina, creatividad y consistencia se pueden abrir puertas dentro de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación”, manifestó con emoción.

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Agregó que, “también disfruto utilizar el humor como una herramienta para conectar con las personas, porque creo que una sonrisa puede cambiar el día de alguien. A través de mi contenido busco informar, entretener, inspirar y, sobre todo, hacer reír a las personas mientras comparto historias auténticas y experiencias reales”.

La joven influencer, quien cuenta con un bachillerato en Psicología y una maestría en Psicología Deportiva, utiliza su podcast para resaltar talentos emergentes, artistas, atletas, empresarios y figuras del entretenimiento.

“Hemos entrevistado a más de 35 personalidades, incluyendo a DJ Nelson, Luar La L, Almighty, Nio García, Christian Dalmau, Young García y muchos otros talentos reconocidos y emergentes de la industria”, sostuvo al tiempo que mencionó, sus otras facetas dentro de la industria digital.

“Además de conducir el podcast, estoy a cargo de la producción completa del proyecto, incluyendo la coordinación de invitados, conceptualización de contenido, fotografía, videografía, edición de video, dirección creativa y estrategias digitales, productora audiovisual y de videos musicales, participando en la planificación, coordinación y ejecución de proyectos para artistas y marcas, combinando creatividad, ‘storytelling’ y producción visual”, abundó.

Las personas que deseen apoyar a Alondra Modesto, cuya votación se podrá realizar hasta el mes de agosto, pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://url.avanan.click/v2/r01/___https://dianacionalurbano.com/orlando-best-influencer-2/___.YXAzOmdmcm1lZGlhOmE6bzo2YmI0ZWRlZjJkOTAwODIzMWM0ODAyMWUzMzEyNThhNDo3OmY1OTU6ODIwNzgyMDA1Zjc1NjhmODEwMDg1ZDRmYzE3NmVjNjI0ZWI5ZDc0MTczNmU2NDNmNTM3ZjcwZTA1MmU3ZWFkNDp0OlQ6Tg