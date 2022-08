La meteoróloga puertorriqueña Jarymar Colón Díaz es la nueva cara del Canal 31 de Telemundo, Orlando, y tiene a cargo ofrecer el informe del tiempo los fines de semana a los residentes de la Florida Central.

Colón Díaz, quien fue contratada por el también boricua Miguelángel López, vicepresidente de Noticias, comenzó sus funciones el pasado sábado 20 de agosto en el noticiero de las 6:00 p.m.

“Es un honor para mí ser parte del equipo de trabajo del Canal 31 en Orlando. Estoy muy emocionada y con sentimientos encontrados; feliz con este nuevo proyecto y triste por dejar atrás mi bella isla. Aunque es mi primera experiencia en la televisión me siento con mucha seguridad en mí misma por la base que tengo en la radio y el entrenamiento que recibí del veterano meteorólogo Roberto Cortés, en el noticiero de Telemundo, Puerto Rico, de quien me siento muy agradecida. Igualmente con la productora del noticiero, Dialma Santiago, por la oportunidad que me brindaron”, manifestó Jarymar Colón, tras su debut en la televisión.

Colón Díaz posee un bachillerato en producción y mercadeo para la radio de la Universidad del Sagrado Corazón de Santurce; por tres años estudió meteorología “on line” con Misisipi State University. Además, es conductora y productora del programa radial “El sonido del amor”, el cual se transmite todos los sábados a través de las ondas radiales de WHOY 1210 AM, Radio Hoy de Salinas.

La comunicadora salinense destacó sus funciones dentro del noticiero: “Mantener informado al público sobre las condiciones del tiempo, que es distinto al de Puerto Rico, acá es variado y llueve mucho. Por la mañana puede haber un sol brillante y en la tarde se puede formar una tormenta eléctrica o un tornado”.

“Es un reto para mí por la inestabilidad del clima en la Florida Central. Tengo que estar pendiente al modelo de precipitación y a las gráficas, porque el pronóstico del tiempo cambia, contrario a Puerto Rico que es más cíclico”, sostuvo.

Reveló que no se visualizaba trabajando en televisión, aunque de niña solía jugar informando las condiciones del tiempo cuando la Isla era azotada por una vaguada o tormenta.

“Cuando anunciaban la entrada de una tormenta y veía a mi padre colocar las tormenteras, jugaba a ser meteoróloga. Daba el informe del tiempo mirando la televisión... siempre me llamó la atención; crecí pendiente a las condiciones del tiempo porque, mi padre es agricultor”, indicó.

“No pensé que trabajaría en televisión. Me me llamaba más la atención la radio, primero porque fue el medio que se mantuvo de pie con el paso del huracán María, por el misterio y curiosidad que provoca escuchar una voz e imaginar su físico, y por la magía que se recrea con la música. Sin embargo, una vez me relacioné con la televisión quedé fascinada y sumamente contenta”, aseguró.