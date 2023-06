El artista en animación y cineasta Bryam Jiménez López tendrá la oportunidad de presentar su cortometraje, “Las Paredes de Mi Tierra”, en California luego que la producción cinematográfica fuese seleccionada para formar parte de Los Angeles International Latino Film Festival (LALIFF), que se celebra mañana, viernes, en el icónico Teatro Chino.

La pieza cinematográfica del boricua -quien se graduó recientemente del Departamento de Imagen y Movimiento de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico- ha ganado premios a nivel local, como mejor cortometraje animado en el Puerto Rico Film Festival y Lusca Film Festival, así como a nivel nacional en el International Puerto Rican Herritage Film Festival en Nueva York.

PUBLICIDAD

El joven artista expuso que el corto surgió “como un ejercicio de desahogo ante los sucesos que han ocurrido en Puerto Rico en los pasados años”.

“Consiste de una narrativa no lineal, pero sí explorativa y experimental con elementos documentalistas. Lo que la separa del resto en la categoría es que la pieza animada contiene elementos visuales minimalistas”, acotó.

“La pieza fue creada en un mes, pero lo hice. Un día me sentía a punto de explotar leyendo las noticias y decidí hacer algo creativo para desahogarme. Durante un mes diseñé los personajes, escribí un guión basico, dibujé un ‘storyboard/animatic’, grabé los sonidos en mi clóset cubierto de sábanas, animé todas las escenas e hice la compocisión final de corto con pocos errores”, puntualizó.

Además, el cineasta que ese mes de producción consistió de “muchas noches de no dormir, no comer, no salir del apartemento”.

“Fue un mes de creatividad caótica, y como una persona creativa, eso fue una de las experiencias más fundamentales para mí como artista y animador”, indicó.

El joven artista comentó que nunca tuvo planes de someter este proyecto, su primera pieza, en festivales cinematográficos. Sin embargo, el apoyo de sus amigos y colegas le motivó a someter su corto a festivales tanto locales e internacionales.

“Para mí, fue una inmenza sorpresa recibir la carta de selección por parte del festival (LALIFF). Me llena de orgullo poder pasar por la experiencia de presentar mi corto justo en el mismo espacio donde grandes como Walt Disney y George Lucas proyectaron sus películas. El Teatro Chino de Los Angeles ha sido el templo donde muchas peliculas han pasado y un jibarito de Hatillo representará nuestra isla ante tan importante festival”, puntualizó.

Actualmente, Jiménez López esta culminando una serie de proyectos animados a los cuales tiene planes futuros de someter en más festivales tanto locales como internacionales, para así continuar representando la animación puertorriqueña en diferentes partes del mundo.