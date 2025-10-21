La actriz Gaby Spanic fue expulsada del reality brasileño “A Fazenda 17″ luego de protagonizar un altercado físico con su compañera de programa, la modelo Tàmires Assis.

El incidente ocurrió durante una dinámica realizada dentro del show, y fue confirmado a través de las redes sociales oficiales del programa.

La producción informó que la intérprete de La Usurpadora había incumplido una de las reglas fundamentales del formato: no ejercer violencia física contra otros participantes. La decisión de su expulsión fue tomada de inmediato tras revisar las imágenes del suceso.

Según reportó CNN Brasil, la noche del domingo se llevó a cabo una actividad dentro de la granja que sirve de escenario para el reality.

En ese contexto, Spanic tomó la palabra frente a todos los habitantes del programa y se dirigió directamente a Tàmires Assis con un discurso cargado de emotividad y denuncia.

“No puedo hablar de ella sin hablar de mí. He sufrido acoso por mi forma de hablar, he sido atacada por un agresor...”, expresó la actriz antes de criticar la dinámica del programa y la actitud de algunos compañeros. En su discurso, Spanic también defendió a Tàmires, asegurando que había sido víctima de maltratos dentro de la casa.

En un momento tenso, Gaby se acercó a la modelo y la instó a defenderse: “¡Pégame! ¡Que me pegues! ¡Dame una bofetada!”. Ante la negativa de Assis, la actriz reaccionó propinándole una cachetada, retándola luego a devolver el golpe: “¡Dámela a mí!”.

Después del incidente, Spanic consoló a Tàmires, quien no pudo contener el llanto. Entre lágrimas y frustración, la actriz pareció anunciar su renuncia al programa antes de que se oficializara su expulsión.

“Y yo me despido porque no aguanto más estar aquí. Vean cómo son estas personas, son de lo último, juegan en grupito para hacerle daño a la mujer”, declaró frente a las cámaras.

La producción de A Fazenda reiteró que no tolerará actos de violencia dentro del programa, sin importar las circunstancias. La escena generó amplia repercusión en redes sociales, donde se dividieron opiniones sobre la conducta de la actriz.

Con esta salida abrupta, Gaby Spanic cierra un capítulo más de su participación en realities internacionales, dejando nuevamente su huella en la televisión latinoamericana, aunque esta vez, por las razones equivocadas.