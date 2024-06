Bajo presión en cosas sencillas me vuelvo loco, pero bajo presión en cosas fuertes soy otra cosa. Por ejemplo, a mí cuando me dijeron que tenía cáncer no me volví loco, lo cogí con calma. Cuando tengo una situación personal que tengo que enfrentar seriamente, bajo, me gusta el diálogo. Pero cuando me ponen un reloj, ¿pa’ cocinar? ¡Chacho!”