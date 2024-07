Sorprendido y emocionado, Braulio Castillo, hijo se convirtió este martes en el tercer concursante en obtener un “Chef Coat” para la etapa final de “Super Chef Celebrities”.

El actor, quien fue una de las primeras estrellas “achicharrás” que regresó a la competencia de Wapa Televisión, logró salvarse de la “vara”, donde tuvo el reto de viajar al mundo culinario de Tailandia al preparar unos Thai Money Bags, unas frituras de “wonton” rellenas de carne de cerdo y camarones, y unos fideos de arroz al wok.

“¡Esto está brutal! Yo no me lo puedo creer todavía, yo hoy sí que no duermo, pero puedo quedarme un par de días sin dormir porque no voy pa’l fogón”, expresó el histrión a minutos de recibir la gran noticia, de la mano de la chef Giovanna Huyke.

Mientras el ahora finalista sigue en ruta para obtener el gran premio de $40,000 y convertirse en la próxima estrella de la cocina puertorriqueña, sus colegas Yaiza Figueroa, Luisito Vigoreaux, Melina León y Luis Morales “Bebesauro” se enfrentarán en la última “noche de fogón”.

“Super Chef Celebrities” se transmite de lunes a viernes, a partir de las 7:00 p.m.