Un formato en vivo y la integración de la exalcaldesa Carmen “Yulín” Cruz para realizar una de las secciones del espacio televisivo La movida, son dos de las apuestas que presentará el programa de Mega TV en su nueva temporada, que comienza el lunes próximo.

“Vamos en vivo a las 2:00 de la tarde”, dijo el presentador Braulio Castillo, quien adelantó que continuará con las secciones de la doctora María Elena Reyes, la de bienestar con la sicóloga Silma Quiñones, además de la analista Wilda Rodríguez y la del chef Rosa, entre tantas otras que componen el programa de variedades.

“En esta nueva temporada vamos a tener una nueva sección con la exalcaldesa y educadora Carmen “Yulín” Cruz, que se llama Desde la diáspora”, adelantó con entusiasmo.

PUBLICIDAD

Linnette Torres, quien lo acompaña desde noviembre del año pasado como coanfitriona del show, habló sobre las funciones de la exmandataria municipal de San Juan por el del Partido Popular Democrático, en la nueva sección.

“Nuestro programa, gracias a Dios, se ve en Orlando (Florida). Se ve fuera de Puerto Rico, y creo que es importante también tener el insumo de nuestros compatriotas y nuestros amigos de la diáspora”, reveló. “A través de la voz de la exalcaldesa Carmen Yulín podemos conocer un poquito más de lo que está pasando y a la misma vez ellos de nosotros al hacer esa conexión”, anticipó.

Por otro lado, el también actor Braulio Castillo abrazó los retos de llevar la programación en vivo.

“Nos permite por ejemplo tener colaboradores desde la calle, en vivo, remoto, hacer concursos, integrar a nuestros auspiciadores de una manera mucho más dinámica, que tenga más impacto”, valoró, además de poder llevar información de actualidad.

“Al final del día va a ser un producto mucho más compacto y más lleno de energía”, añadió con ilusión.

El artista especificó que la transmisión en vivo de La movida será los lunes, miércoles y jueves. “El viernes el programa es un recuento de lo mejor de la semana, y el martes tenemos La movida y sus amigos, un concepto con Douglas Candelario y Aydil, quienes traen temas de cosas que puedes hacer en el hogar”, mencionó Castillo, quien invitó a ver contenido del programa en Facebook bajo La movida, y en el canal de YouTube.

PUBLICIDAD

El actor también abordó su complacencia por la química con la actriz Linnette Torres, quien forma parte del programa desde noviembre del año pasado tras el percance de salud de la artista Marisol Calero, quien lo acompañó como moderadora del espacio cuando estrenó en septiembre de 2019. Calero atraviesa un proceso de rehabilitación tras el accidente cerebrovascular que sufrió en agosto del 2020.

“Después del incidente de Marisol, que lamentablemente no ha podido regresar a la televisión por su situación de salud y su proceso de capacitación, que está llevando muy bien a cabo, la producción, o sea, Ivonne Class, Aidita Bayona y este servidor, estábamos buscando con quién llenar ese espacio, y no hay ningún tipo de discusión al respecto de que Linnette es extraordinaria”, resaltó.

“La química que tengo con Marisol es una cosa, y la que tengo con Linnette es otra. Entonces, son dos cosas distintas”, señaló. “Ha sido bien chévere. Gozamos muchísimo. A mí me pasa con Linnette lo que siempre me pasaba con Myraida (Chaves), y estoy seguro que a Linnette le pasaba también con Myraida, el tipo de dinámica que tú sabes más o menos qué está pensando la otra persona, y por dónde va y cómo nos conectamos”, resaltó sobre la presentadora, quien falleció en abril de este año.

A su vez, Torres describió que el trabajo para el espacio televisivo “es una labor de equipo maravillosa”, y enfatizó en que “nos conocemos hace mucho tiempo, pero si no hay química, no importa el tiempo que conozcas a la persona, no se va a dar”.

PUBLICIDAD

Con más proyectos

La actriz resaltó los planes de continuar llevando la puesta en escena Jartitas de odio y llenas de maldad, junto a la actriz Wanda Saiz. “Estamos trabajando en traer algo nuevo para octubre en Punto Fijo (ubicado en el Centro de Bellas Artes de Santurce). Estamos afinando los últimos detalles”.

El actor Braulio Castillo compartió estar activo en varios proyectos fílmicos, incluyendo su participación en el largometraje del clásico La dama de las camelias, bajo la dirección de Paloma Suau. “Terminé un cortometraje hace poco y estoy audicionando para una película local de grupo bastante conocido”, compartió.