Renunciar a las expresiones físicas de afecto ha sido uno de los retos más difíciles para la periodista Brenda Rivera en el espacio televisivo Ahora es.

La pandemia por el coronavirus ha transformado rutinas, y el distanciamiento social como parte de las medidas preventivas sigue vigente con miras a cuidarse.

“Yo soy bien cálida, bien besucona, bien abrazona. En general, todos en el programa somos así”, mencionó haciendo referencia a Yizette Cifredo, José Santana y Bryan Villarini, quienes también forman parte del talento del programa que se transmite en vivo de lunes a viernes de 5:55 a 6:55 de la tarde por Univision Puerto Rico.

“Nos ha costado no poder darnos un abrazo, no poder estar todo el tiempo unos encima de otros haciéndonos cosquillas, vacilando, porque eso nos ha hecho falta”, lamentó la comunicadora. Sin embargo, dejó claro que la conexión sigue tan presente como en momentos pasados. “Es una distancia física, pero no es emocional. Estamos más unidos que nunca. Nos comunicamos más. El cariño no cambia. Nos preocupamos, nos llamamos, estamos muy pendientes el uno del otro”.

La nueva dinámica laboral también ha traído cambios al trabajar segmentos con invitados, siguiendo los protocolos de seguridad.

“El hacer entrevistas a larga distancia, empezar a adaptarnos a tecnología como zoom y skype para poder completar el trabajo, ha sido una grata sorpresa. Ha sido autoenseñarme y calificarme en otras áreas que no tenía conocimiento”, valoró dentro de los desafíos, que comenzaron con trabajo remoto cuando se impuso el aislamiento en marzo, y que fue ajustado desde finales de mayo a la interacción en el estudio.

“Yo no era muy diestra en lo que era la edición y trabajar VO (voice over), y trabajarlo desde casa, enviarlo al canal para que se pudiese trabajar, ha sido un reto”, confesó Brenda sobre la experiencia.

Maestra en casa

La responsabilidad de encaminar a sus hijos con la educación desde casa, también ha representado una encomienda de mucho compromiso.

“Tengo que aceptar que ha sido un proceso de mucha ansiedad”, confesó pensativa. “Mis hijos están en escuelas del sistema público y dependía de lo que el Departamento de Educación dictara para poder saber de qué manera iba a manejar el comienzo de clases”, dijo.

“Lo que me preocupaba más que nada era el tiempo con el cual yo iba a contar para poder estar con ellos, porque aunque la nena es más grande (Aisha, 13 años) y puede correr sola, el nene (Gian, de 9) al ser menor, me creaba mucha ansiedad porque no lo puedo dejar solo. Tengo que estar a su lado y ver de qué manera puede trabajar las tareas”, compartió la madre soltera.

Para cumplir con este objetivo, la comunicadora estableció una rutina en su agenda de trabajo que le ha permitido sobrellevar ambos retos.

“Ahora estoy dejando dos días a la semana para, desde las 12:30 en adelante, poder trabajar las entrevistas que hago de manera presencial, dejarlas grabadas y poder dar el material, y quedarme para el programa por la tarde”, destacó sobre su plan de los martes y jueves. “Los lunes, miércoles y viernes estoy llegando directamente para hacer solamente el show. Trabajo desde casa todo lo demás”.

Nada le quita el ánimo

Sentirse agobiada por los constantes esfuerzos para manejar lo que demanda la nueva realidad por la crisis de salud, no resulta suficiente para apagar su ánimo.

“Agradezco todos los días que tengo un trabajo a donde llegar, de poder continuar haciendo lo que me apasiona. Para mí ha sido tremendo aliciente, el que a mis hijos no les falte nada, porque ellos también han sido mi motor, mi motivación número uno”, señaló con énfasis la reportera, quien se expresó en torno a la venta reciente de Univision Puerto Rico.

“Estoy bien tranquila”, afirmó. “No tengo mucha información, pero realmente nunca he dejado que los números, ni ratings, ni la cantidad de followers (seguidores) me hagan cambiar el ánimo. Las ganas de trabajar siempre las tengo. Mi carta de presentación es el esfuerzo del trabajo que hago cada día, y siento que Dios siempre tiene un plan mejor que el de nosotros, así que confiada”, destacó la también autora del blog Entre comillas, quien adelantó que trabaja en un proyecto de entrevistas apartado de Ahora es.

“Va a ser digital y va a ser bajo el nombre Perfiles”, anunció. “Voy a estar trabajando con personalidades tanto del entretenimiento como de la política, pero con otra cara completamente distinta de las personalidades que tanto conocemos”.