Detrás de cada truco de maquillaje o de cuidado personal que ofrece Bryan Villarini, hay una inspiración, una motivación para que cada persona que lo vea o escuche, se acepte tal cual es. La gracia, el estilo pueblerino y fácil de entender que transmite desde la televisión y la radio son el resultado de un proceso personal en el que también le tocó mirarse al espejo y aceptarse como es.

Hace un año que la teleaudiencia lo puede ver desde la pantalla de Wapa TV a través de “Noticentro al amanecer” y “Viva la tarde”, dos espacios que aprovecha para continuar informando y educando dentro del tema de la belleza, pero desde una base de aceptación. Ha logrado hacerlo así desde que en el 2009 logró salir prontamente de un proceso de depresión y como resultado, aprendió lo que es el amor propio.

“Estaba sintiendo que era víctima de complejos, porque eso es lo que te dice la gente, ‘Ay nene, eso es un complejo’, porque la depresión no es como tú me ves, es cómo yo me veo, y fue liberarme, fue salir, buscando ayuda, porque hay las armas para buscar ayudar, tienes que envalentonarte e irlas a buscar, que no es un proceso fácil porque también te tienes que aceptar, pero sí me lancé y eso es lo que pretendo también, darle la mano a esa gente que por un momento piensa que no encaja (en ningún espacio de la sociedad)”, compartió el colaborador de Primera Hora. “Y pienso que es validación, porque yo nunca iba a cuadrar en el cuadrito que concebimos como la televisión, no era el marco para una persona gay, con labio leporino, gago, y todos los trajes típicos que cargo”.

Esa validación de la que habla tomó para él gran significado cuando el canal lo seleccionó como coanimador del certamen local Miss Universe Puerto Rico, un lugar que, si se hubieran dejado llevar por los modelos sociales de lo “bello” -expuso-, posiblemente no le hubiera tocado. “Me toca esa responsabilidad de decir, ‘Mira, tú puedes’, y tal vez no es en un Miss Universo, pero validarte en tu trabajo, en tu entorno social, en tu familia, y siento que esas son las responsabilidades que estoy teniendo recientes, cómo tú validas, cómo tú le enseñas al mundo lo que vales, porque tienes que convencerte a ti mismo, es casarte con la imagen en el espejo, una cosa que yo hice”.

El alcance que ha tenido desde el 2019 cuando comenzó a darse a conocer fuera de los camerinos de los teatros con vídeos caseros de ideas para realzar la belleza individual y más adelante, con su entrada a la televisión, le ha permitido llegar a una audiencia diversa que se ha visto representada en él. Se le acercan, particularmente, personas con problemas del habla.

“Son los más que se acercan donde mí a decirme, ‘Mira, yo tenía miedo y poco a poco te veo que cuando te turbas te tripeas tú mismo, y es verdad, la gente te acepta, se ríe y hasta te coge cariño por eso’. Pienso que esas son las mejores pagas. No hay depósito en una cuenta bancaria que supere eso”, afirmó.

El significado de belleza en el lenguaje de este orgulloso ponceño no es otro que “jayarse”. ¿Y qué es eso? Continúa diciendo que, “una vez uno se jaya, empiezas a darte cuenta de lo bello que eres simplemente por el hecho de que respiras, que vives para impactar a una comunidad para que se valide, que se sienta, que diga yo valgo la pena y merezco estar aquí, donde quiera que estés”.

Bryan Villarini ha logrado trascender de ser el experto maquillaje para convertirse en un instrumento para estimular la autoestima. Es una habilidad que innegablemente está en él, pero no se recuesta de ella.

“Me lo dice mucha gente y no le gusta créermelo, porque a mí no me gustan los humos, a mí no me gusta jayarme demasiao’, a mí me gusta jayarme lo justo y necesario”, puntualizó. “Pienso que una vez uno conoce lo que está haciendo se pone más consciente de muchas cosas, y prefiero llevar el mensaje de la manera en que me sale, y sé que hago movimientos sociales en mis redes, sé que también tengo mi comentario político serio hacia las situaciones del País y son cosas que no voy a sacrificar, y también le agradezco a la cadena en la que estoy, que me ha dejado llevar mi voz, como una voz válida, y si estoy haciendo el cambio allá afuera, que lo siga haciendo sin darme cuenta, porque creo que es más válido que vivir del reconocimiento”.

En un par de semanas el también actor dará noticias sobre un especial de televisión en el que proyecta ser la figura central. “Siempre y cuando sea para cambiar la norma, sí me quiero dar todas las oportunidades necesarias y todas las que vengan”.