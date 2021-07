La segunda semana de julio sigue llenando nuestras salas de cines con blockbusters del calibre al que estamos acostumbrados a ver en la temporada veraniega.

En la pantalla grande estrenan títulos como “Space Jam: A New Legacy”, cinta que ve a LeBron James junto a los Looney Tunes, similar a como vimos a Michael Jordan con los dibujos animados en la década de los 90s. Además, estrenan las películas “Werewolves Within”, “Escape Room: Tournament of Champions”, y en Fine Arts el documental “Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain”.

En las plataformas de “streaming” estrena la conclusión de la trilogía de “Fear Street:”, “Fear Street Parte 3: 1666”, la serie documental del cantante Paul McCartney, “McCartney 3, 2, 1”, y en Apple TV+ la nueva comedia musical, “Schmigadoon!”, con varios comediantes conocidos por su trabajo en el popular show nocturno “Saturday Night Live”.

Space Jam: A New Legacy

En la secuela del famoso filme de la década de los 90s, LeBron James encarna una versión ficticia de él mismo, que, junto a los Looney Tunes, se ve obligado a participar en un juego de baloncesto para salvar a su hijo del malvado “Al G. Rhythm”. Dirigida por Malcolm D. Lee.

Género: Acción/Aventura/Familiar

Elenco: LeBron James, Don Cheadle y Cedric Joe

Estreno: Mañana en cines y HBO Max

Werewolves Within

“Werewolves Within” sigue a Finn, un guardabosques, que llega al pueblo de Beaverfield, un lugar dividido por quienes quieren que se construya una línea de gas, y quienes no. Finn se ve en medio del conflicto, tratando de mantener la paz, y a todo el mundo en el pueblo a salvo de una misteriosa criatura que ha comenzado a aterrorizar a la comunidad.

Género: Comedia/Horror

Elenco: Sam Richardson, Milana Vayntrub y Catherine Curtin

Estreno: Hoy en cines

Escape Room: Tournament of Champions

La secuela del filme de 2019 “Escape Room” nos presenta a seis personas que se ven atrapadas en una serie de salas de escape, donde tienen que descubrir qué cosas tienen en común para poder sobrevivir. En medio del juego, las víctimas se dan cuenta que todos han sido parte de esto antes.

Género: Horror/Acción/Aventura

Elenco: Taylor Russell, Logan Miller y Deborah Ann Woll

Estreno: Hoy en cines

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

“Roadrunner” es un documental que cuenta la historia de la vida del conocido chef/escritor/personalidad de televisión Anthony Bourdain, desde sus comienzos como chef en la ciudad de Nueva York, hasta su trágica muerte en 2018.

Género: Documental

Elenco: Anthony Bourdain

Estreno: Hoy en Fine Arts

Fear Street Parte 3: 1666

La conclusión de la trilogía de “Fear Street” de la plataforma de Netflix nos lleva al 1666, año en el que comenzó toda la maldición que aterroriza al pueblo de Shadyside. Basada en las novelas de R.L. Stine, del mismo nombre.

Género: Horror/Misterio

Elenco: Kiana Madeira, Ashley Zukerman y Gillian Jacobs

Estreno: Mañana en Netflix

McCartney 3,2,1

“McCartney 3, 2, 1” es una serie documental de seis episodios, donde el productor de música Rick Rubin se sienta con el mítico Paul McCartney a hablar de su vida, y más importante, de su trayectoria como artista, desde los Beatles, hasta su trabajo como solista.

Género: Documental

Elenco: Paul McCartney y Rick Rubin

Estreno: Mañana en Hulu

Schmigadoon!

La nueva serie de Apple TV+ cuenta la historia de Josh y Melissa, una pareja que está en un viaje de mochileros, cuando de repente descubren una ciudad donde todo el mundo actúa como si estuviera en un musical de los años 1940s.

Género: Comedia/Musical

Elenco: Keegan-Michael Key, Cecily Strong y Fred Armisen

Estreno: Mañana en Apple TV+