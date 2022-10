Apuesta a su jovialidad y a su chispa ocurrente.

El entusiasmo envuelve a la presentadora Angelique “Burbu” Burgos a solo horas del estreno de su programa Burbu Nite, que a partir de hoy, se transmitirá todos los lunes a las 10:00 de la noche por Wapa y Wapa América.

Su vivacidad y el entusiasmo que la caracteriza son atributos con los que espera seguir conectando con su público como lo ha hecho a lo largo de más de dos décadas de trayectoria en los medios.

“Estoy llena de nervios, de emoción, de todo un poco”, afirmó a Primera Hora sobre el espacio televisivo que estrenaría el 19 de septiembre, pero que se pospuso para hoy tras el paso del huracán Fiona.

PUBLICIDAD

“Es un late night show, apostando a la esencia de uno, los piquecitos que uno pueda darle a cada cosa”, sostuvo sobre la propuesta que incluirá entrevistas y en el que hablará sobre los temas que estén en tendencia.

En su proyección frente a las cámaras, es característico verla con una sonrisa constante, con un ánimo optimista y un sentido del humor que la lleva a soltar carcajadas a cada instante, lo que no cambiará para este proyecto. Al hablar de esta encomienda, manifestó su compromiso por contribuir, una vez más, al esparcimiento de quien la sintonice, y compartió que esto toma prioridad por encima de toda situación que la agobie.

“Todos tenemos momentos alegres. Todos tenemos momentos tristes. Pero yo siempre digo que la mente es poderosa y siempre trato de buscar lo mejor de mí, de mantenerme alegre, porque yo sé que Dios, dentro de mí vacilón y todo, Él siempre me usa como un instrumento de su amor. Me lo ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones y alegrías, algo que todos merecemos y nos hace falta. Si yo estoy ahí como un instrumento de Él para llevar alegría, tengo que hacer el switch yo misma aunque esté triste”, reflexionó sobre su objetivo.

“Pasa en ocasiones en mi trabajo, en la radio, que uno va a reírse, a vacilar, a pasarla bien, y a veces uno está esbaratá por dentro, pero uno tiene que seguir, y yo creo que todo es mental, el estado de ánimo. Yo siempre me conecto mucho con papá Dios y trato de mantenerme en el mejor estado de ánimo posible”, afirmó pensativa la empresaria.

PUBLICIDAD

Además de la oportunidad de protagonizar un espacio televisivo nocturno, con Burbu Nite se ha estrenado en la faceta de productora ejecutiva.

“Es más difícil de lo que yo pensé”, confesó entre risas la animadora del programa radial El despelote de La Nueva 94, junto con Rocky “The Kid”. “Yo estuve todos estos años frente a las cámaras y era un talento. El muñeco que hay detrás de las cámaras, de hacerte cargo de todo del contenido, de todos los talentos, de las exigencias del canal, de los protocolos que hay que cumplir, todo eso se me hace difícil, y más que yo a veces nado en contra de la corriente. Pero cuando uno tiene que dejarse llevar por reglas, pues se hace un poquito más complicada la cosa en cuestiones de ideas que uno tiene, porque por lo menos en Burbu TV, yo hago lo que yo quiero”, comparó.

A su vez, resaltó que no ha estado sola en este emprendimiento ya que ha contado con el apoyo de la productora y amiga Gilda Santini, del productor general del programa, Rolando Santa “Pachá”, y de la productora asociada Eileen “Beba” Colón.

El formato del programa integra a la cantante Gisselle Ortiz y a la presentadora radial Bebé Maldonado. “Creo que todos tenemos magia y todos tenemos ese toquecito que yo digo que es el don que Dios deposita en nosotros. Ellas son mujeres maravillosas. Con Bebé no he compartido mucho, para ser honesta, pero sé que ella tenía un deseo de entrar a la televisión y es muy comprometida, muy disciplinada, y pensé en ella cuando estábamos hilvanando el muñeco”, dijo. “Con Gisselle ya tengo una afinidad más allá del trabajo, y teníamos unos proyectos que queríamos hacer juntas hace tiempo, hicimos hasta un demo y nunca se nos dio. Cada cuál siguió su camino y el afán de la vida. Pero ahora se dio. Todo es en el tiempo de Dios”.

PUBLICIDAD

La pareja compuesta por Luis Jabdiel y Jey se unen al talento de Burbu Nite. “Me hace mucha ilusión ese segmento porque es un matrimonio ciego. También son inspiradores. Nada les parece un obstáculo. Tuve la oportunidad de conectar con ellos en la radio una vez que él llamó para un tema”, recordó. “Tienen a su hija que ve, que tiene 4 años. Es la única que ve. Ellos nos van a mostrar su visión de la vida, cómo ellos hacen todo”, manifestó la animadora, quien siente agradecimiento pleno por su labor en Pégate al mediodía, espacio televisivo donde laboró por más de una década, y al que ahora la une un lazo que describe como familiar.

Se siente afortunada

El 19 de septiembre, cuando originalmente estrenaría su programa, tuvo un significado muy especial al coincidir con su aniversario de boda número 13 con Larry Ayuso.

“Yo me pongo a inventar que si radio, que si YouTube, que si televisión, me puse hasta a cantar unas cositas. Yo lo hago todo. Pero mi centro, lo que me ancla a la tierra es mi familia”, reveló. “Gracias a mi Dios que cuento con un hombre maravilloso que me apoya, que me ayuda a crecer. No me corta mis alas. Larry es un gran papá, y siempre me apoya para yo hacer lo mío, y lo apoyo a él para que haga lo suyo, y creo que de eso se trata. Pero si no fuera por él, creo que hubiera sido bien complicado”, resaltó sobre su enlace con quien fue nombrado Dirigente del año de la campaña 2022 del Baloncesto Superior Nacional.

PUBLICIDAD

A su vez, reflexionó sobre cómo ha vivido momentos significativos en la temporada de huracanes, más allá de las circunstancias difíciles. “En agosto y septiembre yo he tenido los partos de mis hijos, en plena tormenta, porque Sahíl fue producto de (el huracán Irene), y Kokoh fue producto de (el huracán María)”, compartió sobre los pequeños de 11 y 4 años, respectivamente.

Los retos han formado parte de su proceso en evolucionar como profesional. Repasar el camino profesional recorrido la hace sentir satisfecha, sobre todo porque su determinación ha prevalecido.

“Me siento orgullosa de mí porque yo he visto cuando me quiero quitar, he visto cuando quiero seguir, he visto muchas lágrimas bajando por mis mejillas, he visto muchas dobladas de rodillas, he visto cuando quiero tirar la toalla, he visto cuando digo ‘no puedo con todo’. Yo soy la más que ha visto todo eso, y no se lo cuento a la gente porque me van a decir ‘pues deja de hacer algo’, pero en realidad, hay que seguir a remando, hay que seguir pa’lante, hay que seguir buscando realmente lo que nos apasiona hacer, y todo eso que yo hago se conecta entre sí y forma el muñequito completo”, reflexionó. “Trato de ser lo más completa. Tratar de no quedarme en una zona de comodidad. La verdad es que hay que seguir caminando y viendo el fruto de todo. Me siento feliz conmigo”.