Burbu Nite, el programa producido y animado por Angelique Burgos “Burbu”, no está cancelado. Así lo aseguró hoy la propia conductora en el programa de radio “El despelote” de La Nueva 94 ante rumores de una posible cancelación del programa de televisión.

El espacio estrenó por Wapa el pasado 3 de octubre de 2022 y desde su inicio ocupa el horario de los lunes a las 10:00 p.m.

“Burbu Nite es un anhelo de mi corazón, que yo tenía muchos deseos de hacer hace un tiempo. Como ustedes saben, Wapa me dio la oportunidad de hacer unos especiales hace un tiempo, que eran como ‘once in a while’, dos veces al año, tres. Yo decido irme de Wapa y ellos me dieron la oportunidad de este espacio”, manifestó Burbu.

“Desde que yo firmé el contrato, yo firmé dos seasons, el año pasado y este. Nosotros comenzamos en septiembre 19 si no me equivoco, y el contrato era de 20 programas. Yo culmino este primer season en febrero 20. Ese es el último programa de este primer season y luego comenzamos ese segundo season de Burbu Nite”, indicó.

Sobre cuándo iniciaría esa segunda temporada, la presentadora manifestó que “en estos días me dirán. Precisamente hoy yo me reúno con Jimmy (Jimmy Arteaga, director de programación de Wapa) para cuadrar esos detalles”.

Sobre los niveles de audiencia del programa, la también empresaria manifestó que sus mayores demográficos son los de Mujeres 18-49 y Mujeres 25-54.

“Nos está yendo muy bien. Agradezco a las agencias de publicidad, que tenemos el espacio vendido. Estos rumores han provocado que llamen al canal para preguntar cuál es el futuro de Burbu Nite. Pero no, no está cancelado. Tenemos el final del season que es en febrero 20 y entonces me darán la verde para ver si en el mismo febrero o en marzo comenzamos otra vez entonces con Burbu Nite”.

De no haber cambios en la programación, durante las próximas cinco semanas, Burbu Nite competirá en su horario con La casa de los famosos (Telemundo) y Enamorándonos (Teleonce).