La química laboral nunca se apagó. Los siete años que estuvieron distanciados no alteró la conexión que los convirtió por una década en una de las parejas favoritas de la radio en Puerto Rico.

El entusiasmo que Angelique “Burbu” Burgos y Jorge Pabón “Molusco” solían presumir cuando laboraban en el programa radial “El Gordo y la Pelúa”, prevaleció en el encuentro de hoy con este medio para hablar de su nuevo proyecto juntos. Se trata del programa “La reunión”, donde impartirán la chispa que los caracteriza para deleitar con segmentos de humor, retos, asuntos de actualidad e invitados especiales, entre otros. El espacio de entretenimiento, que se transmitirá cada lunes a las 10:00 de la noche a través de WAPA Televisión, estrenará el próximo 14 de octubre y se realizará por temporadas. La primera culminará en diciembre.

El proyecto reunirá una vez más a esta dupla que, luego de la salida de Burbu del programa radial en 2017, permaneció un largo tiempo alejada. Tras retomar su relación amistosa a principios de este año y realizar varios espectáculos en el Coca-Cola Music Hall, los reconocidos animadores anunciaron con ilusión darse la oportunidad de moderar el nuevo proyecto.

“Queríamos un nombre ‘catchy’, corto. Lo llamamos así porque es una reunión entre nosotros y todos nuestros invitados”, expresó Burbu, y adelantó que uno de sus segmentos favoritos es el “El choque”. “Se llama así porque es un choque generacional. Ponemos a dos personas de diferentes generaciones a hacer lo mismo, pero es cómo lo trabajan con la perspectiva de cada cuál, y eso puede ser muy interesante”.

Molusco mencionó que “La reunión” también contará con una diversidad de segmentos que van desde lo formal, a los dirigidos a divertir. “Van a haber juegos, vamos a tener TBT, van a haber un montón de segmentos que existían en la televisión de los ochenta y noventa que dejaron de existir, pero que eran sumamente divertidos”, dijo. “¿Tú te imaginas los chamacos de hoy, 35, 30 años, subiendo un palo ‘encebao’, subir eso a Instagram, a TikTok? Eso funcionaba increíblemente en la década de los ochenta y los noventa, sin redes sociales, ¿imagínate ahora?”, expuso a modo de ejemplo. “Burbu tiene también unos segmentos que quiere hacer para ayudar a las familias. Va a haber un montón de variedad”.

Si bien celebran el dinamismo y la química que predomina entre ambos a nivel laboral, confesaron que este resultado se logró con el paso del tiempo. Molusco resaltó que, en sus inicios, se tornó complejo, observación con la que coincidió Burbu. “Al principio era un desastre”, dijo el animador con la sinceridad que lo distingue. “Ya nos conocemos, yo sé cuándo realmente tú estás ahogada, tú sabes cuándo yo estoy ahogado, que necesito una ayuda para sacarme del boquete. Eso es parte de tener química, y yo sé que también tiene que ver mucho con la madurez en los medios. Cuando uno arranca en esto uno piensa que el que más habla es el más que brilla”, dijo el también empresario. “Estábamos tan equivocados porque yo, cuando analizo el medio, hay un montón de animadores que hablan el 30% del programa y la parten a grandes niveles”, analizó en detalle.

“Te das cuenta que, realmente, es calidad, no cantidad, y eso pasa aquí. De repente, ella está un día fértil que lo que está tirando es un montón de ‘punchlines’, y yo los reconozco, suelto y se las voy a acumulando, y viceversa”, prosiguió convencido. “Ella sabe que yo soy su mejor pareja, lo que pasa es que ella se hace”, afirmó, provocando las carcajadas de la locutora, quien mañana regresa a ‘El despelote’ junto a Rocky The Kid.

“No voy a decir nada”, dijo Burbu al respecto. “Pero tú también. Lo sabes… Perdón, no me pude quedar callada”. Al recordar la reacción de los seguidores cuando se hizo público el fin de la animosidad entre ambos, reveló que muchos creían que regresarían juntos a alguna propuesta radial. “Mucha gente pensaba que íbamos para la radio. No. En la radio él tiene su equipo, yo tengo el mío. El proyecto ahora es en televisión”.

Dejar en el pasado la decepción que los separó, tomó su tiempo, pero les trajo enseñanzas. Jorge Pabón manifestó una de las de mayor relevancia. “El aprendizaje mayor es que no podemos dejar que terceras personas te inunden el oído, porque seguramente Burbu yo hubiéramos hecho las paces mucho antes si otras personas no hubieran estado alrededor diciéndome, diciéndole a ella… Con todo y que hicimos las paces, hay mucha gente que le ha dicho ‘¿por qué lo perdonaste?’, ‘¿por qué hiciste las paces?’”, confesó dentro de las reacciones generadas. “Es simplemente dejarte guiar por lo que tú sientes, esa es la mayor enseñanza. Yo siempre he corrido por instinto. Mi instinto me decía que yo debía llamarla para tratar de comunicarnos de nuevo, por lo menos dejar todo claro. Mi intención no era mantener una relación ni nada por el estilo, la amistad. Era más ‘vamos a hablar’, y dejarlo todo ahí”.

La veterana presentadora también reflexionó sobre el valor de dar el paso para limar asperezas. “Era para sentirnos libres, sentirnos aliviados”, manifestó pensativa. Yo creo que este tiempo nos sirvió a ambos para madurar dentro de nuestra ignorancia, porque seguimos siendo ignorantes en muchas cosas, pero tengo que dársela a Molusco que fue el que me tocó la puerta en un momento dado”, recordó.

“Yo no me sentía segura. No lo sentía genuino en aquel momento. Era yo, era algo muy mío. Yo no soy rencorosa, para nada, pero pasaron cosas que yo decía ‘no puede ser él’. Él venía y me llamaba, me pedía perdón. ‘Vamos a hablar’, me decía, y a los dos días estaba descabr…me en la radio. Pero entonces, ‘ven acá, tipo, ¿qué es lo que tú quieres en realidad?, sabes que yo soy una hija de Dios. Cuando tú quieras, te sientas seguro de lo que vas a hacer, yo voy a estar aquí’”.

Dar ese paso permitió que se unieran para laborar en “La reunión”, en el que vivirán el reto de apropiarse de las cámaras con sus respectivos talentos, experiencia que trae ciertas diferencias con la radio o moderar en plataformas digitales. Molusco comparó que “es distinto, hay que ensayar”. Será en formato ‘live to tape’, grabado en una dinámica similar a la de trabajar en vivo.

“No es que va a haber que leer un guión, ni que va a haber un ‘teleprompter’. Está el segmento, y lo que surja, esa espontaneidad, eso es lo que va”. “La reunión”, que será en formato “late night”, incluirá entre sus segmentos la competencia de juegos “El Game Room” y “El mediador”, a cargo de un invitado para moderar un debate entre Molusco y Burbu.

Felices en la radio

Los presentadores celebran sus respectivos regresos a la radio en programas separados. Burbu vuelve mañana a “El despelote” de La Nueva 94, tras poner en pausa su labor desde junio de este año. “Me siento feliz porque yo los quiero mucho a ellos”, dijo haciendo referencia a Rocky The Kid e Iván Colón “El Giga”. “Ellos siempre mantuvieron esta comunicación conmigo y pienso que es un lugar súper para mí. Me gusta. Es un lugar donde yo llego y por más sueño que uno tiene, porque por las mañanas cuando uno despierta… Me levanto a las 4:00 y siempre llego tarde (ríe). Llego, me divierto, la paso bien, hago lo mío”.

El presentador también está de celebración con el inicio este jueves del programa “La tendencia de Molusco”, que comenzará a las 3:00 p.m. por KQ 105 FM. Alí Warrington, Pamela Noa y Robert “Fantacuca” Maldonado lo acompañarán nuevamente en este nuevo proyecto. “Bien contento con mi corillo”, dijo con entusiasmo. “Estamos hablando de una estación de radio que nunca ha detenido su música, y estamos haciendo historia porque se detiene la música por tres horas con ‘La tendencia de Molusco’”, expuso con orgullo, y confesó cuánto lo emociona el reto.

“Tenemos la encomienda de tratar de retener a los oyentes, y que los que hace siete meses nos escuchaban en radio, nos sintonicen. Nosotros no damos por sentado que eso va a pasar. Estamos confiando en nosotros”. A su vez, reveló sentirse afortunado de sus compañeros para el programa, y de compartir en un nuevo trabajo con Burbu. “Tengo la oportunidad de estar con personas que han sido mis parejas a lo largo de toda mi carrera en radio”, dijo el locutor. “Soy bendecido ‘full’. No todo el mundo tiene ese privilegio”.