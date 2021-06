En el mundo del cine, esta semana llegan cuatro títulos, dos de ellos a las salas de cine local, y dos a los servicios de “streaming”. Entre los títulos que estrenan en la gran pantalla se encuentran la secuela “The Hitman’s Wife Bodyguard”, y en Fine Arts, el documental que tuvo su estreno este año en el Festival de Sundance, “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”. Además, estrenando en Netflix justo a tiempo para el Día de los Padres, llega la comedia “Fatherhood” protagonizada por Kevin Hart, y en la plataforma de Disney+ se encuentra el nuevo filme de Pixar, “Luca”.

PUBLICIDAD

Por otra parte, entre los títulos más destacados de los servicios de “streaming” esta semana se encuentra la cuarta temporada de la popular serie original de Netflix, “Elite”.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Michael Bryce ha perdido la licencia de guardaespaldas, pero esto no detiene a Sonia Kincaid de buscar a Bryce cuando esta necesita ayuda para rescatar a su esposo, el famoso Darius Kincaid, de unos sicarios. Patrick Hughes regresa como director a la secuela del filme de 2017.

Género: Acción/Comedia

Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek

Estreno: Hoy en cines

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It

Un vistazo a la vida de la famosa actriz puertorriqueña, Rita Moreno, desde sus comienzos en Puerto Rico, hasta su éxito en Broadway, y, por supuesto, en Hollywood. Dirigido por la cineasta boricua Mariem Pérez Riera.

Género: Documental

Elenco: Rita Moreno

Estreno: Hoy en Fine Arts

Elite: Cuarta Temporada

Empieza un nuevo semestre en Las Encinas, y con esto llega un nuevo director a la escuela, interpretado por Diego Martín, conocido por “Velvet”. El director llega con una misión clara: reconducir al colegia que se ha desbocado los últimos años. La nueva temporada tendrá 8 episodios.

Género: Drama

Elenco: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau y Arón Piper

Estreno: Mañana en Netflix

Fatherhood

Cuenta la historia de Matt, un hombre que se encuentra con la tarea de tener que criar a su hija solo, luego de que su esposa muriera un día después del parto. Basada en el libro “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Love & Loss”.

PUBLICIDAD

Género: Drama/Comedia

Elenco: Kevin Hart, Paul Alexander Desiré y Christine Lan

Estreno: Mañana en Netflix

Luca

La nueva película de Pixar toma lugar en la Riviera italiana, durante la década de los 1950s, donde Luca, un monstruo marino que tiene la habilidad de convertirse en humano, encuentra la amistad en un verano que terminaría siendo inolvidable.

Género: Aventura/Familiar

Elenco: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer y Emma Berman

Estreno: Mañana en Disney+