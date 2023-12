Cameron Díaz ha generado debate sobre los matrimonios al pedir que los esposos “normalicen” dormir en habitaciones separadas.

Recientemente la actriz participó junto a Molly Sims, Emese Gormley y Katherine Power en el podcast “Lipstick on the Rim” en Spotify, donde reveló que le planteó la idea a su pareja, el músico Benji Madden, antes de casarse en 2015.

Durante la conversación, una de las mujeres confesó que su marido roncaba y entonces fue cuando Díaz planteó: “Deberíamos normalizar los dormitorios separados”.

“Para mí, literalmente diría: ‘yo tengo mi casa, tú tienes la tuya. Tenemos la casa familiar en el medio. Iré a dormir a mi habitación. Anda a dormir a tu habitación. Estoy bien’. Y tenemos una habitación en el medio donde podemos reunirnos para nuestras relaciones”, agregó.

La protagonista de “Los ángeles de Charlie” sorprendió a sus compañeras con sus declaraciones, por lo que le advirtieron que podía causar polémica, sin embargo, continuó estable con su posición.

Aunque, la intérprete de 51 años aclaró que, en su caso, no tuvo que hacerlo, ya que su esposo “es maravilloso”.

Cameron Diaz contrajo matrimonio en 2015 con Benji Madden, con quien tuvo a su hija Raddix Madden, de 3 años.

En 2014, la actriz anunció su retiro de manera temporal y aún en febrero de 2021 no había decidido su regreso, no obstante, este año se prepara para el estreno de la película “Back in action”, que protagoniza junto a Jamie Foxx y que se estrenará en 2024 en Netflix.