A partir de esta semana, dos profesionales de las comunicaciones se integran a la familia de Noticentro.

Se trata de Claribel Morales, quien se desempeñará como Directora Editorial, y Jamiebeth González, quien se une al equipo como reportera. Ambas cuentan con experiencia en noticiarios del país.

“Nos entusiasma recibir en nuestro equipo a dos mujeres líderes que vienen a sumar experiencia y desarrollo. En el caso de Claribel, es una profesional con amplia trayectoria en los medios y entiende perfectamente la ejecución de una redacción de noticias, tanto desde el punto de vista editorial como el operacional y de producción. Mientras que Jamiebeth es una joven que ya es un rostro conocido y que representa a la nueva generación de periodistas. A ambas les damos la bienvenida”, dijo en declaraciones escritas Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión.

Claribel Morales cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes medios de comunicación. Ha ocupado puestos de liderazgo en departamentos de noticias de otros canales locales. Completó su Maestría en Comunicación Social de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Fue profesora de Comunicaciones en la UPR y dirigió la oficina de prensa del Municipio de Caguas. Su trabajo ha sido galardonado por diferentes gremios periodísticos, incluyendo un EMMY y el Overseas Press Club.

“Estoy agradecida con esta oportunidad profesional que me brindan. Con mi experiencia y conocimiento, vengo a fortalecer a un grupo ya experimentado y líder en la industria. Los compañeros de Noticentro me han dado la bienvenida y me siento privilegiada de poder aportarle a un equipo sólido que integra a veteranos y jóvenes periodistas frente y detrás de cámara”, comentó Morales.

Por su parte, Jamiebeth González, cuenta con un Bachillerato en Comunicaciones, con concentración en Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón. Además, cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad George Washington. González se ha desempeñado como escritora, reportera, camarógrafa y editora de noticias. Tiene más de cinco años de experiencia profesional en distintos medios del país tanto de televisión como radio. Además del español e inglés, González domina el idioma portugués.

“Estoy lista para comenzar esta nueva etapa en mi carrera periodística. Agradezco a la administración de Wapa TV y a nuestra vicepresidenta de Noticias, Niria Ruiz por otorgarme el privilegio de unirme al excelente equipo de Noticentro y abrirle las puertas a más jóvenes como yo en la industria de las comunicaciones”, mencionó la periodista.