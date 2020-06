La empresa Caribbean Cinemas comenzará la apertura paulatina de algunos de sus cines a partir de este jueves 18 de junio y las primeras salas que reabrirán son las de Plaza Guaynabo, Montehiedra Cinemas, Plaza Carolina, Plaza del Caribe en Ponce y Western Plaza, en Mayagüez.

Las tandas serán desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 p.m.

Para la semana del 25 de junio se contempla expandir la apertura a cines del área Norte, Este y adicionales en el área Metro, incluyendo Fine Arts Popular.

En las primeras semanas de apertura la cadena presentará, con precio de descuento, las películas que se habían quedado en cartelera al momento del cierre y algunos reestrenos mientras llegan los primeros estrenos en julio. Entre los títulos que van a reestrenar se encuentran: The Hunt, I Still Believe, Yerba Buena, Sonic the Hedgehog, Trolls World Tour, Despicable Me 2, Furious 7, Jurasic World, Bloodshot, The Invisible Man y Mission Impossible: Fallout.

Entonces a partir de julio se esperan los estrenos: Unhinged, Mulan, Tenet, Greenland, The Broken Hearts Gallery y la película dominicana No es lo que Parece, entre otros.

Durante las pasadas semanas, un equipo de la empresa se ha dedicado a preparar las facilidades, sistemas y protocolos para cumplir con los requisitos establecidos y medidas que brinden confianza al público que les visite. De igual forma, se estará adiestrando al personal de los cines para proveerles las herramientas necesarias para su protección y puedan manejar efectivamente la interacción con los clientes.

“Estamos muy contentos con la oportunidad de poder reabrir los cines, sin embargo, nuestra prioridad siempre será la salud y bienestar de nuestros empleados y clientes al proveerles un espacio que les brinde confianza mientras realizan sus tareas o disfrutan una película”, mencionó Mayra Ramírez, Directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas

Bajo el nuevo escenario, estas son las medidas que tomará Caribbean Cinemas:

1. las butacas estarán numeradas

2. salas se reducirán en más de un 50% de su capacidad actual al aplicar el protocolo de distancia física.

3. asientos disponibles desde una hasta 4 personas juntas, dejando siempre bloqueadas 2 o 3 butacas entre ellos y el próximo cliente para cumplir con el distanciamiento requerido.

4. se bloqueará una fila completa entre cada fila de asientos, se le requerirá a los clientes que se mantengan en sus butacas y salgan en orden de fila al momento de desalojar la sala.

5. Para reducir contacto al comprar taquillas o comida, se podrá ordnar online y recogerlos en una fila pick up only.

6. toma de temperatura y el uso de mascarillas será compulsorio para los empleados y clientes.

7. estaciones de hand sanitizer y rotulación en las diferentes áreas del lobby, baños y salas orientando sobre las medidas de distanciamiento físico requerido.

8. acrílicos de protección en los counters de taquilla y concesión

9. tiempo adicional entre tandas para la limpieza y desinfección de las salas y butacas

10. compulsorio el uso de guantes en el área de concesión y se utilizarán cajas registradoras alternas para pedido y entrega de las compras.