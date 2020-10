Caribbean Cinemas anunció las opciones de películas para el fin de semana de Halloween tanto en cines regulares como en los Drive-In. La cartelera incluye estrenos y una combinación de películas de la temporada dirigidas a público familiar y adulto. Los títulos familiares son: Hotel Transylvania, Goosebumps 2 y The Addams Family, mientras que para jóvenes y adultos se presentará el estreno de misterio Come Play, The New Mutants y reestrenos como: Ouija, Split, Conjuring 2 y Scary Stories.

Algunas de las películas estarán también disponible en los Drive-In de Distrito de Convenciones en San Juan y Plaza del Caribe en Ponce. En Distrito de Convenciones se presentará Conjuring 2 y Addams Family, mientras que en Ponce se presentará Hotel Transylvania. Los Drive-In tienen tandas a las 7pm, todos los días en Distrito de Convenciones y de miércoles a domingo en Plaza del Caribe.

Los cines regulares abiertos son: Plaza Carolina, Montehiedra, Plaza las Américas, Metro, Fine Arts Popular, San Patricio, Plaza Guaynabo, Plaza del Sol, Las Catalinas, The Outlet 66, Fajardo, Barceloneta, Plaza del Norte en Hatillo, Plaza del Caribe, Santa Isabel, San Germán, Aguadilla y Western Plaza en Mayaguez.

Para ver cartelera y comprar boletos para cines y Drive-Ins acceda www.caribbeancinemas.com.