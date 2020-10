Mañana jueves 22 de octubre llega el primer Drive-In a Ponce y estará ubicado en los predios del estacionamiento del cine de Caribbean Cinemas en Plaza del Caribe. Se presentará una tanda a las 7:00 p.m. de miércoles a sábado con una variada cartelera que incluirá estrenos. El espacio tiene una capacidad para 37 vehículos y contará con moderna tecnología laser en proyección.

La primera semana se presentará el estreno Honest Thief de Liam Neeson, The War with Grandpa con Robert de Niro y reestrenos como: ET The Extra Terrestrial, Jurasic World y Back to the Future.

El costo será por persona: $6.00 adultos, $4.00 menores (IVU incluido) con un máximo de hasta 5 personas por vehículo. La venta de boletos para el “Drive-In” estará disponible únicamente a través de caribbeancinemas.com, también los clientes podrán comprar artículos de concesión en línea o directamente en el Drive In. La concesión contará con popcorn, nachos, hot dogs, refrescos y dulces, entre otros artículos.

Para cumplir con los nuevos protocolos en lugares públicos, será compulsorio el uso de mascarillas, se tomará la temperatura de los clientes y se deberá cumplir con las medidas de distanciamiento físico en todo momento. Próximamente se anunciará cuándo estará disponible la venta de boletos para el Drive-In de Ponce a través de caribbeancinemas.com.

Además de los Drive-In en Distrito de Convenciones en San Juan y ahora en Plaza del Caribe en Ponce, Caribbean Cinemas sigue operando los cines regulares en las siguientes localidades: Plaza Carolina, Montehiedra, Plaza las Américas, Metro, Fine Arts Popular, San Patricio, Plaza Guaynabo, Plaza del Sol, Las Catalinas, The Outlet 66, Fajardo, Barceloneta, Plaza del Norte en Hatillo, Plaza del Caribe en Ponce, Santa Isabel, San Germám, Aguadilla y Western Plaza en Mayaguez.