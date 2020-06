La empresa Caribbean Cinemas se prepara para reabrir cinco de sus 32 cines en Puerto Rico a partir del jueves, 18 de junio, luego que ayer se anunciara la aprobación para activar este tipo de entretenimiento bajo la Orden Ejecutiva que entrará en vigor el próximo martes.

Los cinco cines que abrirán se distribuirán entre tres en la zona metropolitana, uno en Ponce y otro en Mayagüez. El detalle de cuáles abrirán en específico se anunciará al comienzo de la próxima semana, anticipó hoy la directora de mercadeo de Caribbean Cinemas, Mayra Ramírez.

Las medidas de seguridad sanitaria preventiva para el Covid-19 comenzarán aún cuando el cliente no haya arribado al cine, puesto que la empresa está promoviendo el uso de la pagína web de la empresa o la aplicación móvil para la compra de boletos y comestibles, y así reducir el contacto físico y manejo de dinero o tarjetas.

Para facilitar el proceso de selección de asientos, todos están enumerados a partir de esta etapa.

El cliente también tendrá la alternativa de comprar los boletos y comestibles en el mismo cine.

Una vez en la entrada, a cada cliente se le tomará la temperatura, un ujier hará el registro del boleto por medio de un scanner y se exhortará a desinfectar las manos en la primera de varias estaciones de sanitizador o hand sanitizer.

”Demarcamos las áreas con pegatinas en el piso para establecer la distancia entre personas y removimos todas las sillas y mesas en los cines donde tenemos Deli, porque por el momento queremos tener esas áreas limpias y evitar que las personas se sienten y se aglomeren¨, detalló Ramírez desde el cine en Montehiedra Outlets.

”Así que básicamente el cliente llega, accede al cine, hace la fila si tiene que hacer en concesión o taquilla, e inmediatamente pasa a la sala que, de la manera en que está programada, vamos a tener espacios para que el cliente llegue, y una vez se haya sanitizado, se puedan sentar“, agregó la ejecutiva.

Cada una de las salas, por cine, trabajará a una capacidad entre el 25 y 35%, por lo que las personas que acudan a algunas de las tres funciones que se ofrecerán por día, se encontrará con secciones separadas con una butaca, dos, tres y hasta cuatro, que serán las menos. Cada sección estará distanciada por tres butacas aproximadamente, y se dejará libre la fila antes y después de la que se vaya a ocupar.

Esta capacidad dependerá de la composición de cada sala, las cuales varían entre cines. En San Patricio Plaza, por ejemplo, cada butaca es mucho más ancha que las regulares, por lo que el espacio entre las personas es mayor, e igualmente hay más espacio entre filas.

”Va a haber una reducción en capacidad del cine, pero es la manera en que podemos sentirnos confiados en que el cliente se sienta confiado en visitar el cine”, dijo Ramírez.

”No vamos a permitir que nadie se cambie de asiento, porque lo queremos es garantizar que esa persona se mantenga en el asiento que compró, y al momento de desalojar la sala lo vamos a hacer en orden de fila para evitar que se aglomeren las personas, y en eso vamos a tener unos ujieres que nos van a ayudar y, obviamente, vamos a pedir la cooperación del público para seguir estas reglas”, agregó la representante de Caribbean Cinemas.

Las salas, incluyendo butacas, descansabrazos, portavasos, pasamanos y ambiente general, se desinfectará al término de cada función, para lo que se han separado entre 30 a 45 minutos.

Los empleados, asimismo, tendrán que cumplir con un protocolo preventivo, una vez sean llamados a reintegrarse a sus espacios de trabajo.

“Lo primero que vamos a hacer es ofrecerles un adiestramiento para que estén informados de lo que significa volver a trabajar en un ambiente diferente y puedan establecer una comunicación con los clientes ante cualquier duda o situación, y estén capacitados para poder responder”. Igualmente se les tomará la temperatura diariamente y responderán a un cuestionario. Por el momento no se le harán pruebas para detectar el Covid-19.

¿Qué películas ofrecerán?

Por el momento, las carteleras retomarán las películas que estaban proyectándose cuando ocurrió el lockdown en marzo, entre estas “The Hunt”, “I Still Believe”, “Yerbabuena”, “Call of The Wild” y “Sonic”, más una selección de producciones de éxito taquillero como “Jurassic Park” y “Fast & Furiuos”.

En julio esperan ofrecer los estrenos de Hollywood, como “Unhinged”, “Tenet”, “Mulan”, “Greenland”, “Wonder Woman” y “Spongebob”.

Caribbean Cinemas no cobrará el llamado ”Covid fee”, y tampoco contempla aumentar los costos por boleto.