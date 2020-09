Caribbean Cinemas comenzará la apertura paulatina de algunos de sus cines a partir de mañana jueves 17 de septiembre.

Los primeros cines en abrir serán: Plaza las Américas, Montehiedra Cinemas, Plaza Carolina y Plaza del Caribe en Ponce. La próxima semana reabren los de Plaza Guaynabo, Fine Arts Popular, Las Catalinas, Plaza del Sol, Barceloneta, Hatillo, Aguadilla y Western Plaza en Mayagüez con tandas diarias desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 p.m., excepto Plaza del Caribe, que abre a las 4:00 p.m. de lunes a viernes y a las 2:00 p.m. los fines de semana. Más adelante se anunciará la reapertura y horario de operación de los demás cines.

PUBLICIDAD

En las primeras semanas la cadena presentará los estrenos Unhinged, The Broken Hearts Gallery y también presentarán My Hero Academia y el evento BTS:Break the Silence.

Los estrenos estarán al precio de regular de cada cine, pero las películas reestrenos en sala regular tendrán un precio especial de $5 adultos y $3.50 menores.

En octubre 1ro está programado el esperado estreno de la película Tenet de Christopher Nolan.

De igual forma, además de los cines regulares, la empresa continuará operando los dos drive-ins que están en el Distrito de Convenciones y en Las Catalinas, Caguas.

La empresa incluyó en sus protocolos la actualización del sistema de “fresh air” en sus cines y, junto a las otras medidas que ya habían establecido, están listos para recibir a sus clientes. De igual forma, se estará readiestrando al personal de los cines para proveerles las herramientas necesarias para su protección y puedan manejar efectivamente la interacción con los clientes.

Bajo el nuevo escenario de volver al cine, todas las butacas estarán numeradas y las salas se reducirán en un 25% de su capacidad actual al aplicar el protocolo de distancia física. Habrá asientos disponibles desde una hasta cuatro personas juntas, dejando siempre bloqueadas dos o tres butacas entre ellos y el próximo cliente, para cumplir con el distanciamiento requerido. También se bloqueará una fila completa entre cada fila de asientos, se le requerirá a los clientes que se mantengan en sus butacas, y salgan en orden de fila al momento de desalojar la sala.

PUBLICIDAD

Además de poder comprar taquilla y concesión en el cine, el cliente tendrá la opción de hacer su compra de manera virtual, recibirá un código en su teléfono que le permitirá acceder las salas a través de la lectura de un scanner y podrá recoger sus artículos de concesión en una fila pick up only con el mínimo contacto. Una vez en el cine, la toma de temperatura y el uso de mascarillas será compulsorio para los empleados y clientes.

Habrá estaciones de hand sanitizer y rotulación en las diferentes áreas del lobby, baños y salas orientando sobre las medidas de distanciamiento físico requerido. Se instalarán acrílicos de protección en los counters de taquilla y concesión para proteger a los empleados y clientes y se aumentará la frecuencia de limpieza en todos los puntos de alto contacto.

Se establecerá tiempo adicional entre tandas para la limpieza y desinfección de las salas y butacas, también será compulsorio el uso de guantes en el área de concesión y se utilizarán cajas registradoras alternas para pedido y entrega de las compras.

La empresa hará énfasis en la cooperación y buen juicio de sus clientes al momento de asistir a los cines. El personal estará muy pendiente de que sigan las directrices del protocolo establecido por el bien de todos.

Para información de horarios, películas o compra de boletos accede: www.caribbeancinemas.com