Las salas de cine han salido del estado de coma temporero que indujo la pandemia para reactivar su actividad casi al mismo ritmo que hace dos años y medio, aunque todavía la etapa de recuperación no termina. En las salas locales, administradas en su mayoría por la cadena Caribbean Cinemas, el tráfico de personas alcanza un 80% de la normalidad conocida previo a la declaración de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, informó Mayra Ramírez, directora de mercadeo de Caribbean Cinemas en Puerto Rico.

Es una cifra que va en aumento según se acercan los estrenos exclusivos para las salas de cine que promete la temporada de verano, entre estos, Jurassic World: Dominion, Elvis, Bullet Train, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y Avatar: The Way of Water. Igualmente la grey infantil tendrá varias razones para acercarse de nuevo a los cines con las llegadas a la pantalla de esperados títulos, como Lightyear, Minions: The Rise of Gru y DC League of Super-Pets.

Estas señales de recuperación -aún dentro del otro reto que representan las plataformas de streaming- no han sido de golpe, sino “paulatinas, pero constantes”, indicó la ejecutiva, sin cuantificar las pérdidas que dejó el cierre temporero de las salas locales y que en Estados Unidos, por ejemplo, representó el cierre de algunas de forma permanente, como ocurrió con las salas de las cadenas Pacific y Arclight en California.

“Los grandes estrenos de Hollywood junto a nuestros nuevos formatos de salas y pantallas gigantes han provocado el regreso del público a los cines. Hemos escuchado que la película ‘Top Gun: Maverick’, cuya versión original estrenó hace 30 años, ha motivado a regresar al cine a personas que hacía 10 años no iban”, expuso Ramírez.

Ciertamente, la nueva entrega de Paramount Pictures, casa productora, está teniendo un gran debut. La secuela estelarizada por Tom Cruise logró $124 millones en el fin de semana de estreno, más otros $86 millones del pasado fin de semana. Al momento se estima que la cinta alcanza los $548.6 millones, a nivel mundial, un logro que, según Paramount, en parte tiene que ver con el interés que genera entre distintos demográficos, es decir, niños y jóvenes que la están descubriendo, y adultos y viejos que han decidido volver al cine a ver esta nueva versión.

Otros estrenos que han dejado una huella positiva en la taquilla estadounidense, en lo que va de año, son: Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($388.7M), The Batman ($369.3M), Spider-Man: No Way Home ($231,776,353), Sonic the Hedgehog 2 ($188,269,123), Uncharted ($147,890,672), The Lost City ($104,012,149), Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ($95,503,973), The Bad Guys ($87,291,325) y Sing 2 ($86,307,835).

“Afortunadamente superamos la pandemia debido a los estrictos protocolos que logramos establecer, aprendimos muchísimo y la industria del cine ha regresado más fuerte que nunca”, afirmó la representante de Caribbean Cinemas.

Amplía sus servicios

Caribbean Cinemas diversificó su oferta de servicios al incluir en su modelo de negocio la realización de eventos y la introducción de un contenido alternativo a la programación, lo que trajo consigo la atención de nuevos clientes y nuevos públicos a sus salas.

“Recientemente ha surgido mucho interés en contenido tan diverso, como conciertos de las bandas K-Pop y deportes como boxeo, UFC (Ultimate Fighting Championship) y AEW (All Elite Wrestling), entre otros”, detalló Ramírez, A estos contenidos se suma la reciente proyección de la histórica pelea de boxeo entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, quien resultó ganadora. Para el evento, la cadena separó salas en Barceloneta, Las Catalinas, Western Plaza, Montehiedra, Ponce Towne, San Patricio, Distrito VIP y Plaza Las Américas, una estrategia que también se vio en momentos en que Miguel Cotto defendía sus títulos en el cuadrilátero.

El uso de las salas para eventos y contenidos alternativos le ha dado otro respiro a la empresa. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Este próximo fin de semana el público podrá disfrutar en algunos cines del concierto de Oasis Ministry, un grupo que canta música sacra en una presentación grabada en vivo desde Maracaibo, Venezuela. Además, llevamos más de 10 años presentando eventos culturales como el MET ópera en vivo y el Ballet Bolshoi en la pantalla gigante del cine”, puntualizó la ejecutiva.