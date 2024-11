Carla Cortijo dejó claro que abandonar el set de “Super Chef Celebrities” no fue tarea fácil, sino un “dulce problema”, ya que surgió la oportunidad de representar a su isla como Asistente de Entrenadora por la Federación Puertorriqueña de Baloncesto, y asistir a Selección Nacional de baloncesto femenino en el torneo Centrobasket de FIBA en Irapuato, México.

“Si supieras que esta oportunidad de ser asistente no lo sabía, yo me enteré como a mediados de octubre, esto me tomó por sorpresa, esto no estaba en mis planes”, sostuvo la boricua, quien reveló a Primera Hora que, luego de recibir la llamada del director de equipo, Jerry Batista, con la inesperada oferta, se encontró entre la espada y la pared.

“Yo me decía: ‘Dios mío, ¿qué hago ahora?’ Este era uno de mis sueños, pero me estaba yendo súper bien en la competencia. Esto no fue una decisión fácil, para nada. Yo lo hablé con mi mamá, con mi hermano, con mis amistades”, manifestó.

Carla Cortijo se consagró con tres "Espátulas Salvadoras" en la competencia de Wapa TV, colocándola como una de las mejores contenedoras de la segunda temporada. ( wapa )

La entonces armadora de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino resaltó que, luego de cuatro días, tomó la decisión.

“Esas oportunidades aparecen solo una vez en la vida, y la tuve que tomar”, destacó la excanastera, asegurando que no sufre la salida por los triunfos que disfrutó en la competencia de Wapa TV, sino que este llegó en un momento necesario de su vida.

“Yo estaba disfrutando estar en el show, y esto fue algo que me despejó la mente de mis situaciones personales”, expresó la exconcursante, haciendo referencia a la muerte de su padre , el maestro de inglés, Ángel Cortijo, en el pasado mes de mayo.

“Al estar en el programa, me dio ese ‘shot’ de energía y motivación que necesitaba porque, contra, hay que seguir adelante, no puedo dejar planes atrás, y retomar todo lo que había dejado”, aseguró.

La exjugadora manifestó que su participación en el “reality show” la ayudó a encontrar un “talento oculto” detras de la estufa, ya que su experiencia culinaria era básica.

“Bueno, yo no era Chef Piñeiro, ni Giovanna Huyke, ni el Pitmaster Lucca, pero me podía defender, podía hacer sándwiches de desayuno, revoltillo, podía hacer arroz blanco, freírme una chuleta, pero tampoco era que sabía hacer un risotto, o platos más elaborados, para nada” dijo, entre risas, la también modista.

Cortijo admitió que ahora se encuentra constantemente en la cocina, saliendo “pompeá” al supermercado, comprando los ingredientes para recrear algunas de las recetas que realizó en el programa televisivo, o hasta experimentar más con la comida.

No obstante, la carolinense dejó clara que, pese a que consiguió tres “Espátulas Salvadoras” en la trayectoria, otros platos que todavía la persiguen fueron el caldo de pescado, los calamares y las “mamposturrias”, fritura que combina masa de alcapurria y arroz mampostea’o.

“Con la mamposturria, yo llegué hasta el ‘Fogón’, es que esos platos fueron difíciles”, resaltó.

La exconcursante expresó que además de extrañar a los proclamados “Jueces del Olimpo” en su día a día, también extraña compartir la tensión, y las risas, con sus compañeros del “reality”.

“Conocer a ‘Bizcocho’, para mí, fue un honor inmenso, y le cogí un cariño tan inmenso porque él me trató tan y tan bien, yo lo veía como un abuelo”, expresó Cortijo sobre el actor, quien ella solicitó a la producción a que ocupara su espacio.

También destacó la relación que forjó con la influencer Adriana Filomeno, a quien aseguró que se hizo “pana, pana”. “Con ella me desternillaba de la risa, es demasiado graciosa”, manifestó, al tiempo que resaltó al también creador de contenido Angie Rivers y el locutor Alí Warrington, quien también llevó a la deportista a gozar la experiencia.

“Compartir con todas estas celebridades fue tan gratificante, un grupo bien sano, humilde, familiar, nunca hubo conflicto entre nosotros, aún fuera de la competencia, mantenemos la comunicación y nos seguimos hablando. Por eso fue difícil dejar la competencia”, manifestó.

¿Y si tuviera la segunda oportunidad para competir en la tercera temporada? Cortijo, además de agradecer el apoyo de los televidentes en la calle, aseguró que tiene “la esperanza de que me llamen para volver al programa”.

“¡Dios mío! ¡Ojalá surja! Yo espero que el productor se le ilumine la mente y me llamé porque, de verdad, lo disfruté”, apuntaló la primera mujer puertorriqueña en llegar a la WNBA.