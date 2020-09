Hacer reír con las limitaciones que implica utilizar una mascarilla y mantener un distanciamiento físico, ha sido un reto para el actor Carlitos Ramírez.

“Uno de los elementos más importantes para hacer comedia, es la aproximación para interactuar con los demás personajes”, resaltó el artista, quien caracteriza a “Manchego” en el segmento El Choripán en Día a día (Telemundo). “Pero nos hemos tenido que atemperar, también, a utilizar muchas veces mascarillas, o el face shield, y la realidad con eso es que las expresiones (faciales) no se notan”, manifestó pensativo el talento de Raymond y sus amigos.

“Y en un programa en vivo como el de Raymond, se extraña la interacción con el público. Cuando faltan estos elementos, es como tratar de correr un automóvil con una goma vacía”, comparó el también libretista. “Sientes que por más que uno está dando lo mejor, hacen falta esos elementos, el tú querer hacer un gesto, y no poder hacerlo a una plena capacidad de lo que la comedia requiere, sí se ha vuelto un reto bastante fuerte”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el favor de los seguidores de ambos espacios televisivos se ha mantenido presente.

“En la calle uno se encuentra personas a cada rato que me preguntan por los personajes que hago, sobre todo ahora que hago muchos de política. Me han dicho que les encanta lo que estoy haciendo”, compartió sobre una de las interacciones que valora como parte de su trabajo.

Precisamente, en una era de candidaturas y tanto movimiento político, Ramírez destacó cuánto este tema le brinda ideas para los sketches.

“Me inspiro en el diario vivir, pero ahora mismo diría que los libretos más fáciles son los de política, porque ellos mismos me dan el material. No tengo ni que buscarlo, o voy a las redes sociales y ahí está todo el material”, afirmó el también productor.

No se han quejado

El artista, quien suele imitar personalidades del mundo de la farándula y la política, reveló que nunca ha recibido desaprobación de parte de quienes son objeto de las parodias.

“Hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido el visto malo de las personas que he imitado, ya sea de políticos o de cantantes”, confesó el responsable de personajes como “Carmen Yuyín” (Carmen Yulín Cruz), “Georgie” (Georgie Navarro) y “Lourdes Codazo” (Lourdes Collazo), entre tantos otros. “La misma Carmen Yulín me ha prestado camisetas para hacer el personaje. A Aníbal (Acevedo Vilá) le encanta, a Manny Manuel le gusta la imitación que hago de él”, dijo.

“Siempre lo que trato al hacer un personaje es resaltar algún elemento de la persona, alguna característica. No es burlarme porque a mí en lo personal no me gusta hacer imitaciones con burlas”, enfatizó. “Lo que me gusta es hacer una característica con la que, aun cuando no conozcas a esa persona, la distingas. Por ejemplo, en el caso de Lourdes Collazo, sabemos que lo característico es que te hace la pregunta, y no te deja hablar. Pues quien ve la imitación, lo reconoce, aunque no la conozca”, explicó, y compartió que a la reportera de entretenimiento “le encanta el personaje, y cada vez que se hace un corte nuevo de cabello me envía fotos para actualizar, y tengo que cambiar la peluca”.

PUBLICIDAD

Si bien el comediante muestra su sentido humor incluso fuera de personaje, lo cierto es que detrás de las cámaras, tiende a ser más reservado, según confesó.

“Puede sonar clichoso, pero en el plano personal soy más tranquilo. No es que estoy por ahí haciendo chistes a todo el mundo. Obviamente, si la gente me ve en la calle y me saluda o me hace un chiste, saludo y les hablo. De hecho, me encanta que vengan a saludarme. Pero por lo general, soy más tímido”, confesó Ramírez, quien resaltó que no se visualiza haciendo papeles de drama.

“Me quito el sombrero ante los actores dramáticos, porque de verdad que yo creo que ese no es mi fuerte. Es que, de ver mi cara, de mirarme nada más, la gente se ríe”, confesó, y reiteró su compromiso por trabajar en provocar risas en medio de la realidad del aislamiento.

“Me motiva poderle llevar al televidente ese ratito de liberar tensiones, de risas en estos momentos que es cuando más se necesita”, dijo. “Estamos brindando el todo por el todo para que, en estos momentos en que la gente se desespera, que quiere salir, que se sienten cargados, darles ese ratito de alegría, de reírse, de poner a trabajar esas endorfinas para que se sientan mejor dentro de la nueva realidad. Eso me motiva, realmente”.