Las inquietudes artísticas del exbaloncelista Carlos Arroyo no son un juego. Ya tiene un par de incursiones en la música, dentro del género urbano, y ahora se le ve a través de Apple TV+ como parte del elenco de la nueva película “The Greatest Beer Run Ever”, estelarizada por los famosos actores Zac Efron, Russell Crowe y Bill Murray.

Con este estreno el ahora gerente general del Equipo Nacional de Baloncesto satisface un anhelo que lo acompañó a través del tiempo y no fue hasta hace muy poco que lo vio como una posibilidad real. Compartió que el acercamiento para unirse al reparto del filme basado en la vida real con la dirección de Peter Farrelly (Oscar 2018 por Green Book) llegó “de forma orgánica” a sus mensajes directos en la red Instagram.

Fue, curiosamente, a través de la colaboración que hizo con el dúo Zion & Lennox en el tema “Baila reggaeton” (2020) que el director lo escuchó y comenzó a indagar sobre él.

“Se me presenta después de haberme retirado del baloncesto y teniendo el tiempo que tengo ahora para poder aprovechar esas oportunidades y (es) bien emocionante y (estoy) bien contento de poder ser parte de este proyecto, que tiene grandes nombres. Para ser mi primera vez en el cine, estar al lado de Zac Efron, Bill Murray, Russell Crowe, es increíble”, expresó entusiasta en entrevista telefónica.

Son sueños que se quedan siendo sueños, a menos que uno tome el paso a ir por ese camino y buscar las conexiones posibles para poder llegar a ello, pero siempre he tenido un respeto y una inquietud de actuar” - Carlos Arroyo, gerente general del Equipo Nacional de Baloncesto

“The Greatest Beer Run Ever” se basa en el libro de Joanna Malloy y relata la historia de “John ‘Chickie’ Donahue”, interpretado por Zac Efron, quien decide emprender un viaje a Vietnam para sorprender a sus mejores amigos llevándoles cervezas al campo de batalla. Arroyo encarna al sargento “Mayor Pérez”, quien recibe al personaje de Efron en el campamento. Originalmente se le había pensado para otro rol, pero al pasar el proceso de audición lo cambiaron al sargento con “un poco más de protagonismo”.

“Me sentí cómodo gracias a ellos, que me dieron la confianza desde que estuve en el set, (me motivaron a) que hiciera el papel como si hubiera actuado anteriormente, que no sintiera ninguna presión, ellos siempre me guiaron en todo momento”, detalló del proceso de interpretación y rodaje.

El otrora número 7 de la Selección Nacional de Baloncesto se encantó con la historia y usó a su favor la disciplina aprendida en su carrera deportiva para adentrarse en la personalidad de su papel.

“Me puse a ver películas de la guerra, tratando de ver cómo podía aprender el body language de los sargentos y cómo es que se dirigen a sus soldados. Yo empecé a hacer un poquito más responsable e hice mis asignaciones, igual que en el baloncesto. Cuando te estás preparando para un torneo, estudias las debilidades y las fortalezas del otro equipo, de los jugadores con los que te vas a enfrentar, te preparas para ese partido, ves videos y haces tus estadísticas. Sentí que en ese proceso, más o menos, hay mucha similitud”, expuso.

Arroyo es consciente que este debut, igual que le pasaba en el deporte, despierta infinidad de opiniones, no obstante, prefiere concentrarse en lo bueno que pueda presentarse tras esta nueva oportunidad en la actuación.

“Al ser mi primera vez entiendo que mucha gente me va a dar el beneficio de la duda”, consideró. “Pero no lo tomé así. Fui bien responsable, me tomé mi tiempo, estudié las líneas, porque quería hacerlo bien. Peter confiaba en que yo era la persona para el personaje que él tenía en mente”.

Quién no quisiera estar en una película de Hollywood con este elenco y tener la oportunidad que tuve de colaborar con grandes nombres en la música y gracias a Dios tener la carrera que tuve en el baloncesto; me siento bien afortunado y no tengo por qué prestarle atención a lo negativo, sino enfocarme en qué puedo seguir haciendo para que se alargue mi carrera, ya sea en el baloncesto o en la música” - Carlos Arroyo, balonceslista

Para el exarmador su prioridad en esta etapa de vida es aprovechar el tiempo con su esposa y tres hijos, a la vez que disfruta de la flexibilidad de poder hacer otras actividades que gusta realizar.

“Mis nenes están creciendo. Yo perdí mucho tiempo cuando estaba en Europa y hoy día puedo llevar a mi niño a la escuela. Ya la grande maneja con la del medio se van solas para sus escuelas, pero tienen sus actividades atléticas fuera de la escuela y me encanta ser parte de eso también, así que trato de dividir mi tiempo lo mejor posible para poder cumplir con todo lo que está a mi alrededor”, manifestó.