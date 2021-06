Darle voz a “Yema” en la serie animada Los Lopeggs como un padre de familia que tras perder su trabajo decide junto a su “compadre” establecer un taco truck, ha sido una de las experiencias profesionales recientes que más ha disfrutado el actor puertorriqueño Carlos Ponce.

“Es una familia con la que muchos se puede identificar, con situaciones y problemas a nivel global”, explicó el también cantante a Primera Hora mediante videollamada.

“El papá es un poquito inventor, la esposa, que la frustración de ella es que él no le hace caso, aparte de que él es orgulloso. Él trata de hacer las cosas con la familia, pero por no pedir consejo, le sale todo mal. Tienen dos hijos teenagers, los bebés, que también son los terribles twins, una suegra metida, una mamá chismosa, una abuelita chismosa, y así son, y creo que es una historia global, con situaciones, pero una familia de huevos”, detalló sobre el proyecto de humor creado por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio de Huevocartoon.

El sitcom de seis episodios, cada uno de 12 minutos, está disponible a partir de mañana a través de la plataforma de video por streaming Pantaya.

Dar voz a un personaje animado es una de las tareas que más disfruta el artista, labor que ha desempeñado con frecuencia a lo largo de su trayectoria.

“Yo soy muy fanático de este formato”, dijo el actor, quien adelantó que se contempla grabar una nueva temporada de Los Lopeggs. “Posiblemente dentro de mi carrera en 30 años, es a lo que más tiempo le tengo invertido en horas de trabajo, a esto, canto, narración, la animación en caricaturas, en audiolibros. Pero es la primera vez que hago una animación en español, no contando el audiolibro de la saga de Harry Potter. Estamos hablando de animación. Es la primera vez que me toca hacerlo. Muy emocionado”, añadió sobre su labor en la serie, que también cuenta con las voces de las actrices mexicanas Angélica Vale (“Clara”) y Angélica María (“Abuela”).

Ilusionado con Karina

Luego de tres años de relación, Ponce contrajo matrimonio por lo civil con la presentadora mexicana Karina Banda en julio del año pasado.

“Karina me ilusionó desde el primer momento porque es una mujer impactante e inteligente. Tiene gran sentido del humor. Le resbalan muchas cosas. No se enreda en boberías”, describió sobre su esposa. “Yo todas las mañanas me pongo el chip de ver lo bonito que está pasando alrededor antes de ver los problemas que tengo. Yo cambio mi día de alguna forma. Siento que encontré mi espejo en este sentido. Si tenemos alguna discusión, pues ya se acabó. Se soluciona así. Nos movemos. Nada de grudges (resentimientos) ni ese tipo de cosas”, detalló complacido el actor de telenovelas como Silvana sin lana y Perro amor, entre otras.

La unión se realizó en una ceremonia íntima en Miami, Florida, en la residencia de “unos amigos que da la casualidad que uno hace flores y el otro es fotógrafo”, mencionó. “Fue lo más bonito que pasó. Ya va a venir la romántica en algún momento. Pero esto fue la boda práctica”, anunció sobre los planes de realizar un festejo más grande.

Las gemelas Savannah y Sienna fueron testigos del enlace.

“Mis hijas siempre han sido las consentidoras de su papá y les dije ‘ahí les encargo que sean my witnesses (testigos)”, compartió. “Eran las únicas que lo sabían. El resto de las personas se quedaron así (asombrados). Obviamente, se había hablado con sus papás, con mi papá, mi mamá, sabían. Pero dijimos ‘no vamos a hacer una reunión en la casa, eso lo queremos hacer con todo el mundo, no con un grupito’. Eventualmente, ya nos vamos a dar ese gusto. Pero mientras tanto, queríamos sellarlo de alguna forma que fuera bonita para los dos”.

Se trata del segundo matrimonio de Carlos Ponce, quien estuvo casado con Verónica Rubio, y el primero de Karina Banda.

Alza su voz por la salud mental

En noviembre del año pasado el artista compartió la crisis de salud que enfrentó su hija Sienna, y reveló su diagnóstico de depresión. La expareja del actor y madre de la joven descubrió que se había rapado la cabeza “sin decirle a nadie”, e identificó este acto como una señal de que necesitaba ayuda. Esta realidad lo ha llevado a ser más enfático en hablar del tema de la salud mental, labor que ya había hecho antes en otras campañas educativas.

“Sienna tiene un papá que la adora, una mamá que la adora, una hermana que son entrañables. Ella tiene muchos amores en su entorno y aun así pasó por un momento muy depresivo”, confesó pensativo el también padre de Giancarlo y Sebastián, y abordó la importancia de educarse en este sentido.

“Hay familias que para ellos es más importante la imagen o el qué dirán. ‘Eso se me quita horita’ o ‘eso es una cosa de teenagers. No prestan atención”, lamentó, y reveló que aunque “Sienna está muy bien, no te estoy diciendo que está eliminado porque eso no se borra con dos pastillitas. La terapia es muy importante”.

El cantante fue enfático en cómo todavía hay personas que perciben el tema de la salud mental como una vergüenza o un motivo de burla.

“Es frustrante ver cosas, porque ya he hecho un poquito de recorrido, de cuán equivocados estamos cuando nos da la gana de diagnosticar a alguien como tostado o loco, y hay tantas cosas que te pueden hacer daño, lo físico, lo psicológico y todo eso, y decidí crear conciencia. Sienna tiene esta conversación abierta, gracias a Dios, en su casa, que yo siento que el mundo entero debe empezar a hablar de esto”.