El actor y productor Carlos Ponce se encuentra en Puerto Rico como parte de la promoción de la película “Perla”, que protagoniza con Zuleyka Rivera y que estrena mañana jueves en las salas de cine alrededor de la Isla.

El también cantante se identifica plenamente con el tema del filme —que promete ser una de las producciones más destacadas del cine local en los últimos años— por una trama que exalta nuestra identidad cultural.

Dirigida por David Norris, con Yamara Rodríguez como productora y Joel Iván Rivera en la producción ejecutiva, “Perla” cuenta además con la participación especial de la actriz española Paz Vega, quien filmó por primera vez aquí.

El elenco se completa con reconocidos talentos como Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y Laura Carmine.

Durante el encuentro del elenco y la producción de la cinta ayer con la prensa del País, Ponce aprovechó un aparte con este medio para manifestar su orgullo de ser boricua y haber vivido hasta la adolescencia en Humacao.

Zuleyka Rivera y Carlos Ponce protagonizan la película "Perla". ( Suministrada )

“Me siento orgulloso de ser puertorriqueño. Lo digo donde quiera que voy. Ayer me regañarón, me dijeron que negaba mi patria y contesté que no estoy negando nada; yo nací y me crié en Puerto Rico”, sostuvo Carlos Ponce antes de revelar que nació el 4 de septiembre de 1972 en el Hospital San Jorge de Santurce, dos años después del nacimiento en el mismo lugar del astro de la canción, Luis Miguel.

“Mis padres son cubanos, pero mis tres hermanos y yo somos puertorriqueños. Yo nací en el Hospital San Jorge, lugar que visité por primera vez para hacer unas donaciones. Vi la tarja con mi nombre y otra que decía: aqui abrió los ojos Luis Miguel. Fue un momento de añoranza y melancolía, pero también de mucha alegría, porque mucha gente, desafortunadamente por el éxilio, tuvieron que salir de su país muy pequeños y no tienen la oportunidad de visitar el lugar donde nacieron”, expuso.

De hecho, con relación a la molestia histórica que han provocado entre algunos boricuas las expresiones de Luis Miguel, negando ser puertorriqueño y sentirse mexicano, Carlos Ponce defendió su sentir.

“Tú eres de dónde te críes. Él es ‘El Sol de Mexico’ y yo soy puertorriqueño”, subrayó.

En “Perla”, Ponce encarna a “Vicente Espinel”, un músico de música folclórica que lucha por mantener viva la tradición en una industria musical dominada por el reguetón. Es ese el contexto para el desarrollo de su relación con la intérprete urbana “Perla” (Zuleyka Rivera), en un choque que explora temas de identidad, transformación y resistencia cultural a través de la música.

La película se rodó en escenarios emblemáticos de Puerto Rico, como el barrio sanjuanero de La Perla, y los productores apuestan por mostrar la autenticidad, diversidad y belleza isleña en cada escena.

En ese sentido, el protagonista destaca las vivencias de su infancia en su pueblo de crianza: Humacao.

“Mi vida en Humacao fue maravillosa. Éramos los pobres en un lugar bonito, Palmas del Mar, porque ahí fue donde mi padre compró una casita en preconstrucción antes de que fuera lo que es hoy día. Disfruté mucho mi niñez y adoslencencia; caminaba todo el tiempo descalzo por la playa y le tomaba los carros de golf a los amigos, me iba de fiesta y llegaba a la casa a las 5:00 de la mañana”, dijo entre risas.

“Tenía una ruta de periódicos a los 11años. Yo vendía el periódico El Mundo para comprarme los zapatos que tenían mis amigos. En aquel momento, el periódico costaba 3 centavos, los domingos eran a 5. No era pobre pobre, sino que pasé un momento económico malo”, recordó.

Fue un niño precoz

“Tuve muchas novias y no sé cómo todavía las recuerdo, porque me fui de Puerto Rico a los 13 años. Tengo tantos recuerdos en mi cabeza. Parece que era muy precoz el niño”, expresó con una sonrisa pícara.

Su padre tuvo un estudio de fotografía.

“Mis padres salieron de Cuba en el 1959 y vivieron en Río Piedras, donde papi tuvo su negocio de fotografía, Studio Ponce, en la avenida Jesús T. Piñero, frente al condominio Parque de las Fuentes. La mayoria de los niños de mi edad fueron retratados por él, porque hacía fotos en todos los colegios de Puerto Rico”, indicó.

Y a pesar de haber desarrollado su faceta como cantante, que de alguna forma se refleja en su nuevo proyecto cinematográfico, el artista confesó que se arrepiente de no haber aprovechado mejor las oportunidades que tuvo aquí.

“Me hubiese gustado haber sido más disciplinado en el área de la música, en el piano y la guitarra. No tomé en serio las clases. Iba un día o dos y después no regresaba”, lamentó.

Antes de finalizar la entrevista, el galán se desbordó en elogios para Puerto Rico.

“Siempre que vengo a esta isla maravillosa me siento contento. ¡Que Dios siga bendciéndola con grandes cosas! Puerto Rico es un país precioso, con mucha gente linda e importante. Guardo muchos y gratos recuerdos, porque mi padre por el exilio en su cabeza se tomó el tiempo de enseñarnos todos los rincones del país. Los fines de semana nos quedabamos en distintos lugares”, concluyó.