Ser animador nunca formó parte de sus aspiraciones profesionales. Pero se trata de una faceta que ha comenzado a abrazar a plenitud y que lo llena de motivación para seguir fortaleciendo su experiencia en el mundo del entretenimiento.

Desde 2019, Carlos Torres participó del programa de competencias Guerreros (Wapa TV) en sus respectivas temporadas hasta el año pasado, cuando una lesión le provocó retirarse de la última que se realizó en 2020. Pero una nueva puerta se abrió, y el también modelo acogió con los brazos abiertos a mediados de diciembre la propuesta de animar en el espacio Pégate al mediodía, del mismo canal.

PUBLICIDAD

“Es un cambio del cielo a la tierra”, dijo el ex Guerrero natural de San Juan, quien inició en el programa la misma semana que Ramón “Gato” Gómez anunció su renuncia. “Son dos programas totalmente diferentes, un concepto totalmente diferente, mi primera vez como animador de un programa. La verdad, tomando un día a la vez. Me ha ido muy bien. Es cuestión de uno soltarse poco a poco, que es lo que estoy haciendo, aprendiendo cada día”.

Torres compartió que el anuncio en vivo de que formaría parte oficial de Pégate al mediodía fue una movida que no imaginó.

“Me tomó completamente por sorpresa. No me lo esperada. No sabía cómo reaccionar en el momento. Fueron mil emociones en un solo segundo”, aseguró con ilusión, y destacó que dentro de la experiencia, se mantiene atento a realizar una labor de excelencia.

“Siempre trato de mirar lo positivo ante toda situación y todo lo que está pasando a mi alrededor. Quiero dar lo mejor de mí. Me gustaría siempre hacer un buen papel”, expuso enfático, y mencionó uno de los aspectos que más le agrada de su nuevo rol.

“Me disfruto ser yo, que mi personalidad brille, ser espontáneao”, resaltó sobre la dinámica en el show, en el que se ha sentido bienvenido desde el primer día.

“La química es excelente. Ninguna transición es fácil, y yo que vengo de Guerreros, de ser atleta a conducir un programa. No es fácil. Pero cuando tienes un elenco como lo es Natalia Rivera, la “Burbu” (Angelique Burgos), Melwin (Cedeño), que te reciben con los brazos abiertos, que me ayudan todos los días y me apoyan, de verdad ha sido como llegar a casa”.

PUBLICIDAD

Valora su apoyo

El ahora presentador compartió los atributos que los conquistan de la cantante y actriz Natalia Lugo, con quien sostiene una relación de pareja hace dos años y medio.

“Me encanta su personalidad. Natalia es una persona que es bien dada, que tiene un corazón tan y tan grande que no te sabría ni explicar”, enfatizó. “Es la persona que siempre me ha apoyado a ser yo. Siempre ha estado ahí conmigo, y aquí estamos y seguimos para adelante”.

Ser figuras del entretenimiento en ocasiones puede acaparar parte de la agenda, pero ambos están claros en que forma parte de este mundo laboral.

“Hay puro entendimiento. Los dos reconocemos que tenemos una carrera en los medios. Ella es actriz, cantante, ¿qué no hace Natalia? (ríe). Yo también tengo mis cosas. Hay entendimiento de saber que cada cual tiene su rumbo, estamos juntos, pero cada cual tienes su carrera, y nos apoyamos uno al otro”.

Precisamente, el animador destacó que la cantante lo motivó a participar en la competencia Mister Mundo de Puerto Rico 2019, en la que resultó segundo finalista.

“Ahí fue que yo empecé a perder mi miedo de exponerme en público, de coger un micrófono y hablar, de exponerme, de aspirar a más allá en la televisión, de dejar que el público me conociera un poco más porque siempre fui una persona un poquito reservada en este sentido. Desde ese concurso decidí ‘vamos a dejar que el mundo sepa quién es Carlos’”.