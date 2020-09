Carole Baskin, quien se convirtió en una sensación con la serie documental de Netflix Tiger King, se une a la nueva temporada de Dancing With the Stars, que también incluye a la actriz de cine y televisión Anne Heche, la ex estrella de la NBA Charles Oakley y el cantante de los Backstreet Boys AJ McLean.

La nueva temporada se estrena en ABC el 14 de septiembre.

En la serie de Netflix Tiger King, Baskin, dueña de un refugio de felinos, trató de cerrar el lugar donde Joseph Maldonado-Passage “Joe Exotic” criaba tigres con fines de lucro.

Maldonado-Passage está cumpliendo una pena de prisión federal de 22 años por matar a cinco tigres y planear la muerte de Baskin. En junio, un juez federal otorgó a Baskin la propiedad del zoológico privado de Oklahoma dirigido por Maldonado-Passage.

Otros que aparecerán en el programa de baile son la entrenadora del equipo de animadoras Monica Aldama, la estrella de “Bachelorette” Kaitlyn Bristowe, la estrella de la NFL Vernon Davis, la actriz Skai Jackson, la actriz Justina Machado, la presentadora de televisión Jeannie Mai, Jesse Metcalfe, la rapera Nelly, la presentadora de televisión Nev Schulman , el agente inmobiliario Chrishell Stause y el olímpico Johnny Weir.

La supermodelo y empresaria Tyra Banks será la anfitriona de la nueva temporada después de que el coanfitrión Tom Bergeron y Erin Andrews anunciaran su salida de la serie en julio.