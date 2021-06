La periodista Celimar Adames entendió que la nueva oportunidad que se le presentó para volver a ser figura ancla del noticiario que estrenará próximamente TeleOnce no era postergable, sobre todo por la “lamentable” situación legal que todavía encara contra Wapa, canal que demandó por alegado discrimen por género y edad tras ser removida del frente de la pantalla en “Noticentro”.

Este lunes la experimentada comunicadora renunció a Wapa tras 30 años de servicio, que comenzaron cuando recién se graduó, siendo entonces una reportera independiente o freelancer. “Es una decisión muy difícil, porque el trabajo se convierte en la casa. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en el propio hogar, son familia. Tengo allí hermanos y hermanas, no dejé compañeros, dejé hermanos y hermanas, gente que quiero, aprecio y admiro mucho, un grupo de profesionales que son extraordinarios y de primer calibre”, reaccionó por vía telefónica tras dar a conocer públicamente su renuncia, la cual presentó hoy con efectividad el 21 de este mes. No obstante, al momento de esta entrevista no tenía instrucciones sobre si cumplirá con ese tiempo, o si la renuncia se haría efectiva de inmediato.

“Pero, llega un momento en que uno debe tomar decisiones para el crecimiento profesional y lamentablemente este no era postergable. Todo el mundo conoce la situación por la que pasé en el canal y lo que ha ocurrido, así que entiendo que llegó el momento de tomar esa decisión”, subrayó.

Adames no confirmó a este diario su movida a TeleOnce, aunque la estación sí lo hizo poco después en un comunicado de prensa. “Estoy ponderando las opciones que tengo. Honestamente no sé qué anuncio va a hacer TeleOnce. Nosotros hemos estado en una conversación, pero en este momento no te puedo hacer esa confirmación. Hemos tenido conversaciones y tengo que decir que he tenido acercamientos de muchos medios, este no es el primero”, afirmó.

La decisión de moverse, indudablemente, tuvo mucho que ver con el pleito legal que radicó en febrero del 2020, en el que además le solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón la restitución en su puesto, así como el pago del salario que dejó de ganar.

“El proceso legal en el que estamos, que todavía está corriendo, pues fue un desenlace triste y lamentable, pero las decisiones que tomó la gerencia de Wapa con relación a mi persona, terminaron afectando mi carrera y mi desarrollo profesional, así que no es aceptable, porque todavía tengo mucho potencial y creo que la respuesta constante del público habla por sí mismo, no tengo yo que decirlo”, puntualizó. “Lo que quisiera y espero en Dios, porque allí están mis amigas y mis amigos, y mis hermanos y hermanas, es que Wapa enmiende los procesos, que puedan entender que el discrimen por género y por edad no está bien, que estamos en otro siglo, y es hora de enmendar esa forma de pensar y ese comportamiento porque la sociedad ya no tolera eso”, sostuvo.

Compartió que tuvo oportunidad de despedirse de los colegas que se encontraban en la redacción al momento de su salida, y a quienes no alcanzó a ver, por diferencias de horarios u otras razones, se encargaría de llamarlos. “Lloramos mucho, nos abrazamos, nos tomamos fotos, fue ese proceso de despedida, porque nadie se lo esperaba. Honestamente yo tampoco, porque hasta hace muy poco yo no contemplaba esto”.

En su nueva etapa profesional aspira a retomar el trabajo periodístico a profundidad sobre temas económicos y gobierno, que son los que más aborda y con los que más cómoda se siente. “Aspiro a tener ese espacio para hacer más cosas especiales, más cosas a profundidad, que realmente la oportunidad era muy poca en los últimos años”, indicó.

Volver a la silla de figura ancla es parte de su reclamo en la demanda y se le dará, pero desde TeleOnce.