Tras darse a conocer que llegó a un acuerdo en la demanda que presentó contra Televicentro de Puerto Rico (Wapa TV), la periodista Celimar Adames escogió una cita de San Francisco de Asís para expresarse en la red Instagram.

“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente, te encontrarás haciendo lo imposible”, fue la frase compartida junto con una elegante imagen de ella en blanco y negro.

Esta mañana se dio a conocer que la comunicadora llegó a un acuerdo confidencial con su anterior empleo. El convenio entre las partes fue informado al juez Daniel R. Domínguez, solicitando así la desestimación del caso.

PUBLICIDAD

Detalles del acuerdo no han sido ventilados públicamente.

La relacionista del canal, Migdaliz Ortiz Martínez, se limitó a decir a Primera Hora que “las diferencias se resolvieron de forma satisfactoria para todas las partes”.

“Teniendo presente los aspectos legales y la confidencialidad del proceso, solo podemos compartir que las diferencias se resolvieron de forma satisfactoria para todas las partes. Más allá de eso, Televicentro no comenta sobre asuntos legales”, expresó en declaraciones escritas.

En febrero del 2020, la exmujer ancla de Noticentro radicó una demanda en contra de Televicentro de Puerto Rico, su patrono por cerca de 28 años, en la que alegaba discrimen por género y edad, y solicitaba al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón la restitución en su puesto, así como el pago del salario que había dejado de ganar.

El documento legal solicitaba a la parte demandada que se le devolviera a Casalduc sus funciones como ancla, así como la paga por “una compensación correspondiente a los salarios y beneficios dejados de devengar como resultado de la práctica discriminatoria” por la brecha salarial entre los hombres colegas referidos, “comenzando desde su reclamación de 2018 y retroactivos al término permitido en Ley, y efectúe el pago correspondiente”.

También, que se realizara el ajuste al salario, beneficios y bonificaciones para que reflejera el salario comparable a hombres anclas que realizaban trabajo comparable como lo eran Normando Valentín, cantidad se estimaba en aproximadamente $300 mil, y/o proveer el salario, bonificaciones y beneficios correspondientes al provisto a los colegas que realizaban trabajo similar o igual a ella como reportera/ancla.

PUBLICIDAD

Además, pedía el pago de $500 mil por concepto de compensación por los daños y perjuicios sufridos. A su vez, que se le impusiera a Noticentro Puerto Rico WAPA TV el pago de la doble penalidad que se contemplaba tanto bajo la Ley 100 como bajo la Ley de Igualdad Salarial y las disposiciones anti represalias.

La representación legal del canal, posteriormente, trasladó el caso al foro federal, y tan reciente como este año se reveló que las partes intentaban llegar a un acuerdo.

En junio de este año, Celimar renunció a sus funciones en el noticiario de Wapa TV para unirse al equipo de TeleOnce.

“El proceso legal en el que estamos, que todavía está corriendo, pues fue un desenlace triste y lamentable, pero las decisiones que tomó la gerencia de Wapa con relación a mi persona, terminaron afectando mi carrera y mi desarrollo profesional, así que no es aceptable, porque todavía tengo mucho potencial y creo que la respuesta constante del público habla por sí mismo, no tengo yo que decirlo”, puntualizó. “Lo que quisiera y espero en Dios, porque allí están mis amigas y mis amigos, y mis hermanos y hermanas, es que Wapa enmiende los procesos, que puedan entender que el discrimen por género y por edad no está bien, que estamos en otro siglo, y es hora de enmendar esa forma de pensar y ese comportamiento porque la sociedad ya no tolera eso”, sostuvo entonces en entrevista con Primera Hora.