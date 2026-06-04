Celinee Santos, ganadora del certamen Miss Universo República Dominicana 2023, logró entrar a la gran final de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, que se llevará a cabo el próximo 8 de junio de 2026 a través de la cadena Telemundo.

La modelo dominicana fue una de las agraciadas para estar en la última semana de la competencia tras recibir votos positivos de la mayoría de sus compañeros.

Junto a la reina de belleza y al cantante mexicano Luis Coronel, quien ganó la dinámica para pasar directo a la final, también Curvy Zelma y Stefano Piccioni están a salvo debido a las votaciones de los demás competidores.

Se recuerda que Santos rompió récords en el reality tras ser salvada nueve veces por el público, convirtiéndose en una de las favoritas para llevarse los 200 mil dólares.