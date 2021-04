Ciudad de México - Para la familia de Ricardo González “Cepillín” han sido días difíciles después del fallecimiento del Payasito de la tele. Su hijo Ricardo comparte cómo la han pasado a una semana de arrancar la nueva gira con el legado de su padre.

“Hace como cinco días me pegó demasiado, no quería hablar con nadie, no podía ver ningún tipo de vídeo porque me ponía a llorar; todas las mañanas iba a visitarlo a su casa y a platicar los proyectos que queríamos hacer. Lo más difícil es su ausencia físicamente”, relata.

Con su personaje de “Cepi” y junto a su hijo Richi, el 9 de abril volverán a los escenarios en el circo Atayde Hermanos con el show “Cepillín por siempre”; ofrecerán funciones de viernes a domingo en Querétaro.

“Ha sido muy difícil porque estar recorriendo todo el material, ensayar las canciones... cualquier cosa que hagamos siempre nos va a dar tristeza entonces sí hemos llorado mucho”, comenta Ricardo. “Mi hijo va a tocar una de las canciones icónicas de mi papá en el espectáculo en su teclado y él, ensayando, de repente se nos quiebra muy feo llorando por su abuelito. Han habido momentos muy duros”.

Para este espectáculo el público podrá ver un holograma del payaso gracias a que hace 15 años decidieron grabar el material inédito en alta definición.

Además de los espectáculos en vivo, Ricardo adelanta que hay música nueva y un proyecto de caricatura. También se comenzarán a presentar los personajes de las canciones de su padre como “la gallina Cocoua” y “La chinita”.

Comenta que con respecto a las regalías de su música, estas las tiene su mamá, viuda de “Cepillín”. “El día que llegase a faltar mi mamá estas serán de los tres hermanos”, detalla Ricardo.