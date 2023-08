La chef Noelian Ortiz anunció el estreno de su canal de YouTube, en el que semanalmente compartirá entrevistas, recetas y reseñas de restaurantes. El primer episodio será este martes, 15 de agosto en el que la carismática cocinera realiza una visita al restaurante Cuarto 16 en Miramar y una entrevista a su colega, la reconocida chef puertorriqueña Giovanna Huyke.

“Este es un proyecto que me llena de mucha ilusión, porque podré trabajar cosas que no he hecho anteriormente como hacer entrevistas a otros chefs y figuras de la gastronomía. Además, visitaré restaurantes y lugares turísticos relacionados a la gastronomía puertorriqueña y, por supuesto, compartiré recetas en las que incorporaré algunas de de mis viajes internacionales”, expresó emocionada la chef, quien tuvo una destacada participación en la segunda temporada de MasterChef Latino.

PUBLICIDAD

La plataforma busca ser un espacio donde las personas puedan conocer sobre la gastronomía local e internacional, mientras acompañan a chef Noelian en sus aventuras por distintos restaurantes en Puerto Rico y en sus viajes internacionales. Asimismo, con las entrevistas que realiza en esta plataforma digital, Ortiz quiere documentar la historia de otros chefs puertorriqueños, contada por ellos mismos a través de sus propias anécdotas.

“Esta idea me surgió cuando en una ocasión un grupo de estudiantes de Guayama me llamaron para un proyecto y me indicaron que no encontraban biografía actualizada de algunos chef locales. Por eso de inmediato quise incorporar entrevistas a este proyecto, que llevaba hace mucho tiempo cocinando. La primera entrevista será a la chef Giovanna Huyke, a quien admiro muchísimo, y la segunda será al querido chef Edgar Noel”, explicó.

Noelian Ortiz es una carismática chef oriunda de Canóvanas. Es conocida por su destacada participación en la segunda temporada de MasterChef Latino y cuenta con un segmento de cocina en el programa “Día a día” de Telemundo. Además, es una reconocida influencer de la gastronomía que utiliza sus redes sociales para compartir consejos y recetas fáciles a sus miles de seguidores. También es propietaria del centro de desarrollo artístico Runway Center Arts Institute, con el que ha ayudado a cientos de jóvenes.

Las personas ya pueden suscribirse al nuevo canal entrando a YouTube.com/@chefnoelian. Para conocer más de Chef Noelian Ortiz, puede seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook.