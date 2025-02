Desde enseñar a niños y jóvenes a ser su mejor versión tanto frente como fuera de las cámaras hasta enseñarles cómo impresionar y respetar diversas culturas desde la estufa. Esa es su misión.

La chef Noelian Ortiz catalogó como una bendición seguir dando el pan de la enseñanza desde su academia Runway Center Arts Institute, que ahora cuenta con un nuevo y amplio local para continuar generando talentos nuevos luego de 12 años de su fundación.

Chef Noelian comenzó la academia de bellas artes en el pueblo de Utuado. ( Pablo Martínez Rodríguez )

La encargada de asuntos gastronómicos en el programa “Día a Día” abrió las puertas del nuevo taller que estrenó en diciembre pasado en la calle César González en Hato Rey, donde su misión de seguir brindando educación de calidad en las bellas artes para la niñez y juventud boricua se encuentra en todo su apogeo, a dos minutos de su segundo lugar de trabajo en Telemundo Puerto Rico.

“Muchos estudiantes pueden ver que los sueños sí se cumplen, como se me cumplieron a mí. Pero es importante trabajar y entrenarse para ese momento. Ellos me dicen, muchas veces: ‘Chef, la vi en la televisión, algún día quiero ser como usted’. Pero hay que preparse y una de las cosas más bonitas es poder prepararlos”, expresó la canovanense, quien fundó su negocio en el año 2012 en el pueblo de Utuado como iniciativa de su exalumna Angélica González, quien le pidió ofrecer sus servicios de asesoría y entrenamiento en el pueblo de la montaña.

“Estuvimos tres años en Utuado, donde vivimos experiencias hermosas con cientos de niños con quienes trabajamos. Luego hice una pausa, lo que me llevó a reabrir el negocio en Carolina, donde se sumaron más estudiantes, y ahora estamos aquí, lo que representa una bendición porque estoy enamorada de las oficinas. Tenemos niños y padres que se convirtieron en familia, esto ha sido muy bueno”, manifestó.

La chef guía a sus alumnos Amanda Camarena y Noah Colón en la preparación de una pasta penne con salsa bechamel con churrasco. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ejemplo del talento que desarrolla en su academia es Noah Colón, quien nos recibió con un plato de guacamole y reveló que estaba a punto de preparar uno de sus productos preferidos: churrasco.

“(Al guacamole) Le echamos aguacate, cilantro, cebolla, tomate, una cucharadita de vinagre. Lo machacamos, pero no mucho, porque se oxida, y le pusimos la semilla del aguacate para que no se oxide, y luego zumo de limón”, expuso el niño, quien se educa desde los seis años en la academia.

“La experiencia aquí ha sido maravillosa, he aprendido mucho y tengo muchos compañeros que me apoyan, al igual que la maestra”, indicó Colón, quien sostuvo que está agradecido de que su madre lo apoyara en su deseo de conocer más sobre las artes culinarias.

Amanda Camarena, por su parte, fue otra estudiante que llegó al instituto para enseñarnos cómo preparó un “dip” de pollo, así como un plato de pasta penne con una salsa bechamel que preparó por su cuenta.

“He aprendido muchas cosas, cosas que no sabía”, expresó la niña, quien manifestó que gracias a sus clases sabe la importancia de trabajar en equipo detrás de la estufa y hasta cómo emprender un negocio.

“Ahora vendo minialcapurrias y me ha ido bien. Bastantes personas me las han comprado”, expresó Camarena.

Celebra cuatro años en “Día a Día”

La chef Noelian se encuentra entusiasmada de ver cómo este cambio de escenario surgió a punto de cumplir cuatro años de integrar el equipo de “Día a Día”, programa televisivo liderado por Raymond Arrieta y Dagmar Rivera, algo que no pensaba que fuera posible hace 10 años.

“Lo que Dios tiene para ti, lo tiene para ti”, expuso la empresaria, quien anteriormente se destacó en desarrollar reinas de belleza como Monic Pérez, Miss Universe Puerto Rico 2013, y Stephanie del Valle, quien se coronó como la segunda Miss Mundo oriunda de la Isla del Encanto.

La chef debutó en "Día a día" en en febrero de 2021. ( Pablo Martínez Rodríguez )

La empresaria asegura que es una “una emoción muy grande, una experiencia hermosa” tener la oportunidad de compartir en el espacio televisivo tras su participación en la competencia “Master Chef Latino” en el año 2019, momento donde puso a prueba todo lo que aprendió de sus clases privadas de cocina, que las tomó como terapia para afrontar el fin de una relación sentimental y un diagnóstico de salud inesperado de su hija, Liann Marie Luna.

“Dios ha sido muy bueno. Me he dedicado ‘full’ a ella y echar pa’ lante. Nada me descarrila, (lo negativo) lo pongo para el lado porque si no, no cumplo mis metas”, resaltó.

La educadora anhela continuar expandiendo sus sueños, al tiempo de seguir compartiendo con sus compañeros de set, a quienes considera como una familia extendida.

“¿Yo trabajar con Raymond Arrieta y Dagmar? Esas son dos figuras importantes, dos seres humanos tan humildes, y tú ves cómo ellos lo han logrado, pero a la misma vez ver qué humildes son es muy bonito y positivo a la hora de trabajar en equipo. Y aquí también incluyo a Gil (López) y Víctor (Santiago), JD (Julio Daniel Guzmán) y Carlitos (Ramírez). Es una bendición, todos queremos tener compañeros de trabajo así”, apuntaló.