Entró en el espacio televisivo para dar su sazón en la cocina, y ahora también invita a la risa con sus personajes en la comedia.

La chef Noelian Ortiz disfruta el proceso de aprendizaje que le llegó con la oportunidad de formar parte de varios sketches del programa Día a día, de Telemundo.

Acostumbrada a intentar nuevos retos, su respuesta fue afirmativa cuando el libretista y comediante Carlitos Ramírez le propuso a finales del año pasado participar en el segmento A que te pasó.

“Le dije que sí, como es algo tan sencillo, lo hicimos”, recordó sobre la experiencia, que motivó al también actor a integrarla en nuevas oportunidades. “Luego de eso me dijo ‘qué bien lo hiciste, te voy a poner en una de las comedias de Día a día, ¿tú te prestas?’”, resaltó Ortiz, quien entró al programa en septiembre del año pasado tras la salida del chef Edgardo Noel, y quien desde marzo se unió de manera oficial al programa moderado por Raymond Arrieta, Dagmar, Gil Marie López y Nelson del Valle.

La nueva oportunidad en el espacio que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. la sorprendió.

“Me dijo ‘lleva ropa de policía y unas almohadas, y nos vemos en el estudio’. Cuando me da el libreto, me dice que voy a hacer de ‘Cayaya’, la mamá de ‘Cayayo Culombo’. Le digo, ‘¿pero ese no es el personaje de Raymond…? ¿Tú quieres que yo haga una comedia al lado de Raymond Arrieta?’. Lo digo desde el fondo de mi corazón, jamás pensé que la primera comedia que me iba a tocar era con él”, confesó con ilusión la chef sobre la dinámica que se dio en octubre pasado.

Los nervios la acompañaron en los ensayos y en la experiencia ante las cámaras.

“Me sentí así simplemente por estar rodeada de Carlitos, de Raymond, Nelson, que son profesionales. Raymond me dio su apoyo. Ellos me fueron llevando”, valoró sobre el proceso, del que agradece un resultado a su favor.

“Te tengo que decir que hasta yo misma me impresioné después que lo vi. Todo el mundo me felicitó. De ahí en adelante ha salido todo bien”.

Además de “Cayaya Culomba”, Ortiz personifica a “Metiche” en la comedia Pasión de macharranes, “La enfermera”, del CTB o Centro de Tratamiento Boricua, y a “Veloz Rápido”, clienta en el segmento del contable “Lorenzano”.

“Me gusta mucho ‘Cayaya’ porque conozco a muchas personas que quiero muchísimo y pertenecen a la Policía de Puerto Rico y son gente bien fajona y luchadora. Por esa parte para mí significa muchísimo, aunque es peleona con su hijo”, dijo entre risas, y reveló que “Metiche” también figura entre sus favoritas. “Se mete en todo. Es presentá. Creo que todos tenemos algo de eso”.

También personifica a “La enfermera” en el segmento del "CTB". ( Suministrada )

La oportunidad de hacer reír en los pasos de comedia es una labor que ve gratificante.

“Raymond una vez me dijo ‘chef, una de las cosas más bonitas es que estamos haciendo esto para que la gente la pase bien en la casa, que si está pasando algún problema difícil, la gente pueda reírse con nosotros y disfrutar. Es de las cosas más bonitas que pueden suceder’. Cada vez que vamos a hacer la comedia, pienso en eso, en cuántas personas están en la casa pasando por situaciones difíciles y nosotros con lo que estamos haciendo les alegramos el día’”, reflexionó. “Es el compromiso más grande que podemos tener”.

Como ha ocurrido en la experiencia de muchos, Ortiz participó de puestas en escena en su escuela superior, pero la actuación no se perfilaba como un interés profesional, mucho menos en el género de la comedia.

“Tengo que decir que este equipo de Día a día son mis maestros. Raymond me ha backeado en el camino, Carlitos también, Nelson, Gil y el equipo de productor, el director, Pedrito, todo el mundo me ayuda mucho”, agradeció con énfasis. “Todos ellos tienen mucha experiencia, son grandes ligas. Yo soy una novata. Yo soy un florero ahí parado tratando de unirme a ellos. No soy profesional. No soy comediante. No voy a lograr llegar a nivel de ellos porque son grandes ligas, pero estoy disfrutándome la experiencia”.

Todavía celebra

Formar parte oficial del equipo de Día a día ha sido una realidad que ha demorado en asimilar.

“Cuando hice Masterchef Latino (2019) dije ‘me gustaría estar en la televisión a través de las artes culinarias porque me gusta ayudar a la gente a cocinar en sus casas’. Siempre decía ‘cualquier oportunidad que haya en la televisión, yo voy a ir porque algún productor me puede ver y me puede contratar’”, rememoró.

“Estuve más de un año colaborando con diferentes canales. Dije ‘voy a hacerlo con todo mi corazón y mi alma para que esto se me dé porque me encanta, y si puedo llevar alegría y contribuir a que la gente pueda cocinar fácil, bienvenido sea’”, confesó Ortiz, quien se expresó agradecida con el productor Tony Mojena por la oportunidad.