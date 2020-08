“Es como un diario de mis barbaridades”.

El influencer Chente Ydrach se siente complacido de compartir de manera gratuita a través de la plataforma YouTube su espectáculo de comedia El último Stand Up, que recoge vivencias personales con el humor y la irreverencia que lo caracteriza.

“Soy un comediante que no tiene límites. Nada es privado. A la hora de yo pararme en un escenario siento que todo se vale. Hablo de mi pareja. Hablo de mis situaciones familiares, de aventuras sexuales que he tenido”, afirmó sobre la presentación grabada que estrena el próximo 18 de agosto a las 7:00 p.m., y que figura como el cierre de una gira en Puerto Rico y Estados Unidos que abarcó 100 presentaciones en 2019.

PUBLICIDAD

“Siento que ese fue el último que yo hice y el último que haré en buen tiempo”, confesó al hacer referencia al título, y a la situación de la pandemia, que ha alterado los planes de muchos.

“Originalmente, yo quería sacar ese stand up para Netflix, que es como que la tierra prometida del stand up. Tratamos de venderlo y no se nos dio”, reveló. “Y dije ‘¿sabes qué?, se fue gratis para YouTube’. Lo veo como quizás un regalo que le doy a mi audiencia para que disfruten y se sienten en familia, con sus parejas, o solos, para verlo”.

Ser espontáneo forma parte de su atractivo para sus seguidores. Pero cuando trabaja para un stand up, la improvisación queda atrás.

“Yo cojo esto súper en serio”, aseguró enfático. “Muchas personas piensan que uno se para ahí en un escenario y dice lo que te venga a la mente. No. Eso es un libreto y creo que con ese especial ese trabajo se va a ver”, adelantó sobre el espectáculo de comedia de poco más de una hora. “Después de haber hecho esa rutina tantas veces, creo que lo que grabamos es una verdadera obra de arte. Está bien planchado. Todas las rutinas tienen momentos bien explosivos y creo que se lo van a disfrutar un montón”, aseguró complacido.

Como influyente, miles siguen sus ocurrencias en sus plataformas sociales. Chente Ydrach comparte lo que entiende que lo ha llevado a conectar con los usuarios.

“Hay un ‘secreto’, y lo digo entre comillas, en la comedia, que es la verdad”, reflexionó. “Tengo esa capacidad de hablarles en mi voz y contar mis historias. Obviamente, uno exagera con propósitos de catchar (capturar) esa risa, pero creo que lo que ha causado eso es que soy honesto y la gente tripea con mi contenido. Saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. No estoy aquí ni para meter mocho ni para roncar, además de que trabajo un montón y hago un montón de contenido”, mencionó el comediante, quien confesó que hacer stand up comedies es un anhelo que nació en su niñez, y que comenzó a tomar forma luego de que se quedó sin empleo en 2008.

PUBLICIDAD

“Yo tenía mi vida hecha. Vivía en un apartamento en Cupey (San Juan)”, recordó el influencer, quien estudió mercadeo. “Vendía servicio de vaciado de pozo séptico. Y cuando la cosa se apretó en la compañía me despidieron. Tuve que volver a la casa de mi mamá, como quien dice, con el rabo entre las patas. En mi apartamento no tenía internet y en casa de mami sí. Un día veo que hay blogs, y en mi mente por lo menos yo marco ese día como el que empecé mi camino hacia el negocio del espectáculo, porque cambió mi vida”, repasó.

“Para esa época empecé a desarrollar mi creatividad y a ponerla en práctica, y poco a poco empecé a hacer videos, y de los vídeos empecé a coger talleres de improvisación, siempre con el fin de alguna vez hacer stand ups”, añadió.

Si bien ha tachado logros en su lista de anhelos, aclaró que “todavía tenemos sueños. Yo no siento que he llegado. Todavía estoy luchando y disfrutándome cada paso de mi camino”.