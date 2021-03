( Courtesy of Sundance Institute )

Esta semana ve la llegada de nuevas películas a las salas de cine locales y plataformas de “streaming” como HBO Max y Disney+.

Estrenando hoy, en cines, se encuentra la película de suspenso “The Courier”, protagonizada por Benedict Cumberbatch, sobre un empresario británico en su intento por poner fin a la crisis de los misiles cubanos durante la Guerra Fría.

Por otra parte, estrenando en Fine Arts, se encuentran las dos cintas nominadas a Mejor película este año en los Premios Oscars: “The Father” –cuyo estreno se anunció originalmente para la semana pasada- con Anthony Hopkins y “Minari” con Steven Yeun.

Entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” esta semana se encuentran dos anticipadas producciones de los seguidores de Marvel y DC. Pues, estrenando hoy en HBO Max, se encuentra la película “Zack Snyder’s Justice League”, y, mañana en Disney+, estrena la serie “The Falcon and the Winter Soldier”.

The Courier

Basada en una historia real, Greville Wynne es un empresario británico que ayuda a la CIA y al MI6 a penetrar en el programa nuclear soviético durante la Guerra Fría para intentar poner fin a la crisis de los misiles cubanos.

Género: Suspenso

Elenco: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze y Rachel Brosnahan

Estreno: Hoy en cines

The Father

Nominada a Mejor película en los Globos de Oro y premios Óscar, la cinta de drama sigue la vida de un hombre de ochenta años llamado Anthony en su lucha contra el envejecimiento y la realidad. Su hija, Anne, intenta ayudarlo en esta nueva etapa de su vida mientras lucha por aceptar la pérdida de su padre a pesar de aún estar vivo.

Género: Drama

Elenco: Olivia Colman, Anthony Hopkins y Mark Gatiss

Estreno: Hoy en Fine Arts

Minari

Steven Yeun protagoniza esta cinta semi-biográfica, del director Lee Isaac Chung, sobre una familia que emigra a los Estados Unidos en busca del sueño americano. La cinta, que fue galardonada como Mejor película extranjera en los Globos de Oro, recibió cinco nominaciones en los premios Óscar esta semana.

Género: Drama

Elenco: Steven Yeun, Yeri Han y Alan S. Kim

Estreno: Hoy en Fine Arts

Zack Snyder’s Justice League

Tras años de espera, llega a HBO Max la versión de Justice League del director Zack Snyder. La cinta seguirá a Bruce Wayne y Diana reclutando a un grupo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas.

Género: Acción/Aventura/Fantasía

Elenco: Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot

Estreno: Hoy en HBO Max

The Falcon and the Winter Soldier

La nueva serie de Marvel seguirá a Sam Wilson como “Falcon” y Bucky Barnes como “Winter Soldier” después de los eventos de Avengers: Endgame.

Género: Acción/Drama/Aventura

Elenco: Sebastian Stan, Anthony Mackie y Emily VanCamp

Estreno: Mañana en Disney+