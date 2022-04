La última semana del mes de abril tiene interesantes propuestas para el cine y para los servicios de “streaming”, como los últimos episodios de la popular serie de Netflix: “Ozark”. Además, el gran estreno de la película “Everything Everywhere All at Once”, disponible ya en Fine Arts y en cines selectos.

A continuación algunos estrenos:

Everything Everywhere All at Once

Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado.

Género: Acción / Aventura / Comedia

Elenco: Michelle Yeoh / Stephanie Hsu / Ke Huy Quan

PUBLICIDAD

Estreno: Disponible hoy en Fine Arts y en cines selectos.

Memory

Un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Una nueva versión de la película belga de 2003 “La memoria de un asesino”.

Género: Acción / Suspenso

Elenco: Liam Neeson / Monica Bellucci / Ray Stevenson

Estreno: Disponible hoy en cines

AmalGama

Tres hombres y una mujer, todos ellos dentistas, viajan a la Riviera Maya para asistir a un congreso. Todos huyen de su propia historia de sufrimiento, pasando juntos un loco fin de semana.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Manolo Cardona / Miguel Rodarte / Tony Dalton

Estreno: Disponible hoy en Fine Arts.

The Survivor

Después de ser enviado a Auschwitz, Haft se ve obligado a participar en un espectáculo de boxeo de gladiadores junto con sus compañeros de prisión.

Género: Biografía / Drama

Elenco: Peter Sarsgaard / Ben Foster / John Leguizamo

Estreno: Disponible ya en HBO MAX

Ozark (temporada 4 parte 2)

Continua después de que el FBI se acerca al clan corrupto, Ruth (Julia Garner) sigue a la deriva por las ejecuciones de Wyatt y Darlene, y la complicidad de los Byrde en su asesinato debido a sus vínculos con el clan Navarro.

Género: Crimen / Drama / Suspenso

Elenco: Jason Bateman / Laura Linney / Sofia Hublitz

Estreno: Disponible mañana en Netflix

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Explora el misterio que rodea la muerte del ícono de la película Marilyn Monroe a través de entrevistas nunca antes escuchadas con su círculo íntimo.

PUBLICIDAD

Género: Documental

Elenco: Marilyn Monroe / Lauren Bacall / Jane Russell

Estreno: Disponible ya en Netflix

Silverton Siege

Sigue a tres jóvenes luchadores por la libertad que buscan refugio en un banco sudafricano en Silverton, y toman como rehenes al banco y a sus clientes y solo los liberaran a cambio de la liberación de Nelson Mandela.

Género: Acción / Crimen / Drama

Elenco: Arnold Vosloo / Sarah Kozlowski / Shane Wellington

Estreno: Disponible ya en Netflix

Amor de Madre

Un joven está de pie en el altar. Su madre sobreprotectora decide acompañarlo en lo que habría sido su luna de miel, para no desperdiciar el viaje. Él sufre mientras su madre disfruta del viaje de su vida.

Género: Comedia

Elenco: Carmen Machi / Quim Gutiérrez / Justina Bustos

Estreno: Disponible a partir de mañana en Netflix

Under the Banner of Heaven

La fe de un devoto detective se pone a prueba mientras investiga un brutal asesinato aparentemente relacionado con la espiral de una estimada familia de Utah hacia el fundamentalismo SUD y su desconfianza en el gobierno.

Género: Crimen / Drama / Misterio

Elenco: Andrew Garfield / Rohan Mead / Beau McHattie

Estreno: Disponible ya en HULU