Cinco razones para ver “Napoleón”, la nueva película de Joaquín Phoenix

La faceta personal del militar no siempre fue revelada. Empero, hubo unas cartas que él le enviaba a su amada Josefina, que, según la película, fueron robadas por el mozo de ella y vendidas al mejor postor. Esas cartas son leídas durante la cinta y dejan evidencia de la parte humana que había detrás de Napoleón, así como de su visión sobre las batallas y los enemigos con los que se enfrentaba. Phoenix reconoció que no sabía mucho acerca de Napoleón antes de sumarse al proyecto, por lo que muchas de las facetas del personaje le provocaron asombro. “Descubrí a una persona inimaginablemente compleja, sobre todo en lo tocante a la dinámica que establece con Josefina. Me pareció misterioso, y ese misterio es interesante y digno de exploración”, señaló el actor.

La actuación de Vanessa Kirby

Para hacer un balance a la tenacidad de Phoenix, la elegida fue la actriz británica Vanessa Kirby, quien da vida a Josefina, la famosa primera esposa de Napoleón, quien en la película se enfrenta a una sociedad machista con la que ella no comparte ideas. Se separó de Napoleón después de que no pudo darle un heredero, pero durante cada una de las escenas desde su aparición deja ver la dignidad y valentía con la que una emperatriz de 1804 hacía frente a las normas. "Vanessa interpretó el papel con sensualidad y confianza, pero lo mejor de ella es su humor. Tiene un gran sentido del humor y un sentido natural e intuitivo del momento más oportuno, y esto la diferenció y la convirtió en una contraparte llamativa e interesante para Joaquín”, destacó Scott. "Me encerré y leí todo lo que pude acerca de estos dos personajes. Fuimos a París, al Museo de Napoleón, al palacete conocido como Malmaison. Visité la tumba de Josefina. Me atiborre de información acerca de esa historia y ese periodo, fue un verdadero privilegio poder aprender algo acerca de esta mujer”, contó Kirby.