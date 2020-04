Probablemente seas una de tantas personas que lee sobre las recomendaciones de películas y series disponibles en los principales servicios “streaming” y te quedas como si nada porque no tienes suscripción.

Pues, bueno, debes saber que hay una buena cantidad de servicios orientados al entretenimiento familiar que ofrecen su contenido de manera gratuita y cuentan con una oferta respetable que puedes accesar sin gastar en una mensualidad. Se trata de sitios sin costo y sin compromiso; nada de probar el servicio de manera gratuita por una semana si les pasas tu información de crédito. ¿Cómo operan de manera gratuita? Pues la mayoría ofrece su contenido con interrupciones comerciales, aunque mínimas. Con estos servicios, el único requerimiento es, obviamente, tener acceso a internet.

Muchos los puedes descargar a través del navegador de tu computadora o tableta, cuentan con aplicaciones para verlas en el celular y algunas se pueden conseguir a través de los reproductores de contenido digital como Roku, Google Play, Fire TV, Keedox o Micca.

Lo que sí debes considerar es que al tratarse de servicios gratuitos es difícil que encuentres “blockbusters” o producciones recientes o que hayan generado mucha expectativa, pues los estudios suelen guardar esas un tiempo para los servicios de contenido “premium”. De cualquier forma, te sorprenderás con el contenido que puedes encontrar de cachete.

Crackle

Ofrece una buena variedad de películas de estudios como Sony, Hollywood Pictures, etc. y filmes considerados como clásicos de Hollywood como Easy Rider, Dr. Strangelove o joyas como The Man Who Killed Don Quixote (con Adam Driver y Jonathan Price), y ofertas más populares como The Taking of Pellhan 1, 2, 3; Fright Night o Gattaca; documentales, “reality shows” y series clásicas como The Facts of Life o Unsolved Mysteries.

Con este servicio ni siquiera tienes que registrarte; accede a su página (www.crackle.com) y comienza a disfrutar.

Popcornflix

Aunque encontrarás muchos títulos poco conocidos (que no significa que sean malos), también incluyen filmes como Sabrina, An Inconvenient Truth, Black Death, Mr. Nobody o Domestic Disturbance (es más, tienen una categoría de John Travolta). Para muchos, lo más interesante de su catálogo es la librería de clásicos como Roman Holiday, The War of the Worlds, His Girl Friday o A Farewell to Arms. A través del navegador puede ser que te topes con que algún contenido no esté disponible en esta región.

Vudu

El dueño es Walmart, que orienta su contenido a la venta y renta. Sin embargo, cuenta con un servicio gratuito con anuncios al que debes suscribirte. Tienen disponible títulos como Black Hawk Down, Soul Plane, March of the Penguins y Bridget Jones: The Edge of Reason. Para tu beneficio tienen una categoría que te indica qué contenido está próximo a salir del servicio. Lo accedes en www.vudu.com. Al entrar, selecciona “Free” en la guía de la barra superior.

Tubi

Este es el servicio de Fox. Actualiza su contenido con regularidad y cuenta con un catálogo bastante extenso con títulos familiares como Shrek Forever After, Free Birds, Tin Tin; de acción como Shaft, Total Recall; de horror como The Conjuring o The Ninth Gate; opciones románticas como Failure to Launch o Mermaids y mucho más. Además tiene ofertas en español y contenido para preescolares. Se accede a través de www.tubitv.com.

FilmRise

Ofrece su contenido de manera gratuita y sin subscripción. Su catálago es uno de los más extensos al ser su dueño un conglomerado de distribución de películas internacionales. Encontrarás películas como The Illusionist, Monster, Donnie Darko y series de televisión como Hell’s Kitchen y Midsummer Murders, y clásicas como Roseanne, Perdidos en el espacio o Batman. Su sitio es www.filmrise.com.