El pasado miércoles comenzó oficialmente el Festival de Cine Lusca y la competencia Cine Campus. Desde el primer día, ha sido muy transitada por fanáticos del cine, de la producción y por estudiantes que tienen grandes aspiraciones en la industria.

Este año, el Festival de Cine Lusca celebra su aniversario número 15 y para el 2022 se convertirá en el primer mercado de cine en la historia de Puerto Rico ofreciendo apoyo a las producciones locales e internacionales.

Durante el día de hoy se presentará la película Bohemian Avenger, producción que el pasado mes de septiembre ganó el New York International Women Festival y se presenta por primera vez en Puerto Rico en el Festival Lusca a las 6:30 p.m.

Además, en la noche de hoy, parte del cine en Plaza Guaynabo se convertirá en un espacio llamativo al estilo de Moulin Rouge celebrando su 20 aniversario. Los asistentes podrán disfrazarse y corear el repertorio de esta icónica producción.

De qué se trata Bohemian Avenger

“Anton” es un actor de éxito que sufre por ser bohemio. Cuando el problema con la bebida se sale de control, pierde su trabajo y también a su esposa. “Anton” cubre sus fallas hacia su hijo, “Tommy”, con una mentira: finge que es un agente espacial secreto. En realidad, “Anton” es expulsado del mundo del arte, pero pronto se convertirá en el héroe de su hijo después de todo, y seguramente nunca volverá a beber, ya que su cohete ahora se dirige a iniciar una colonia en Marte.

Sobre la directora

Lucia Klein Svoboda es una autora, directora, productora y actriz de origen eslovaco. Desde su debut, Lucía se ha consolidado como una autora que está dispuesta a ir más allá del límite. Su debut Little Feather (2016) se estrenó en Tallinn Black Nights IFF y formó parte de la competencia en Female Eye IFF en Toronto. Lucia ha sido galardonada con el primer premio de la Fundación de Cine Checo en el IFF de Karlovy Vary por su guión Just like paradise.