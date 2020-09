Mientras se mantiene el escepticismo de la ciudadanía a regresar a las salas de cine tradicionales, las alternativas de autocine continúan satisfaciendo esa área de entretenimiento.

La empresa puertorriqueña Cine Patio anuncia que la próxima parada de la gira “El Drive In 100x35” será en el Complejo Deportivo Avoli en Toa Baja con funciones gratuitas, dirigidas al disfrute de todos los miembros en la familia. Las funciones serán los días 16 y 17 de octubre, 13 y 14 de noviembre, y 11 y 12 de diciembre, a las 6:00 p.m.

Respondiendo a las medidas de seguridad sanitaria exigidas a partir del COVID-19, Cine Patio atemperó su propuesta de pantalla al aire libre para revivir la experiencia del autocine o drive-in y ofrecer a las familias puertorriqueñas una opción de entretenimiento segura y divertida.

PUBLICIDAD

“El Drive In 100x35” cuenta con la colaboración y experiencia de la agencia de publicidad y eventos Buena Vibra Group para la coordinación del proyecto en las distintas localidades, y así elevar la experiencia de los asistentes.

“Estamos entusiasmados con la acogida de la gente en los eventos que hemos podido llevar a cabo. Sabemos que hay una necesidad de crear espacios que promuevan el entretenimiento y esos ratos de distracción que tan necesarios son en un momento como este. Esperamos continuar ampliando el calendario de visitas a través de la isla, para llevarles la experiencia a más y más personas”, expresó Carlos Morales, propietario de Cine Patio.

Mientras, Max Pérez, socio fundador de Buena Vibra Group, destacó la importancia de crear alianzas entre empresas puertorriqueñas. “En un momento como el que atravesamos, es importante crear colaboraciones entre empresas locales que apoyen la reactivación de la industria del entretenimiento”, dijo en expresiones recogidas en un comunicado de prensa.

“El Drive In 100x35” de Cine Patio se presentó el 4 y 5 de septiembre en el Complejo Deportivo Hipólito Flores en Fajardo, con las películas “Fast & The Furious: Hobbs & Shaw y Sonic The Hedgehog”.

Durante las funciones, los asistentes pueden ordenar refrigerios desde sus vehículos a través de una cantina virtual en la página web de la compañía. Información actualizada sobre la gira, en las redes sociales de Cine Patio (@cinepatio).