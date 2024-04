La provocativa “Civil War” de Alex Garland no sólo encendió el discurso. La película también inspiró a audiencias a ir al cine este fin de semana cuando superó las expectativas y recaudó 25.7 millones de dólares en venta de boletos en Norteamérica, según estimó el estudio el domingo.

Es el estreno para mayores de 17 años más grande del año y un récord para A24, el estudio tras filmes como “Everything Everywhere All At Once” y “The Iron Claw”. “Civil War” también desplazó a “Godzilla x Kong” del principal puesto en taquilla. La película titánica de Warner Bros. mantuvo el primer puesto los últimos dos fines de semana.

“Civil War” es protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Cailee Spaeny, quienes representan periodistas de primera línea en un futuro cercano cubriendo un devastador conflicto en Estados Unidos e intentando abrirse camino a Washington, D.C. La historia, escrita por Garland, quien es la mente tras “Ex Machina” y “Annihilation”, imagina un Estados Unidos en el que California y Texas se han unido contra un presidente que desintegró al FBI y se quedó un tercer periodo.

Aunque es totalmente ficción, “Civil War” ha inspirado debates desde que salió el primer tráiler que se han extendido más allá de las reflexiones de los críticos de cine y las reseñas tradicionales. Este fin de semana, The New York Times publicó dos artículos de opinión relacionados con la película, uno escrito por Stephen Marche y otro por Michelle Goldberg. También se publicaron artículos en CNN y Politico.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.

1. “Civil War”, 25.7 millones de dólares.

2. “Godzilla x Kong: The New Empire”, 15.5 millones.

3. “Ghostbusters: Frozen Empire”, 5.8 millones.

4. “Kung Fu Panda 4″, 5.5 millones.

5. “Dune: Part Two”, 4.3 millones.

6. “Monkey Man”, 4.1 millones.

7. “The First Omen”, 3.8 millones.

8. “The Long Game”, 1.4 millones.

9. “Shrek 2″, 1.4 millones.

10. “SUGA - Agust D Tour ‘D-DAY’ The Movie”, 990,881 dólares.