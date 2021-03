Montarle a la actriz puertorriqueña Claribel Medina una idea de lo que sucede dentro del “cuartito” de inmigración en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, no es necesario. Ha estado allí y sabe de primera mano la incertidumbre que cae de pronto sobre quienes son separados de los demás pasajeros para detenerlos en ese espacio.

Al actor Ianis Guerrero, conocido por su papel en la serie mexicana “Club de cuervos”, le ocurre algo similar. El tema migratorio no es extraño a su realidad. Lo ve y lo lamenta en su país a diario.

Esta pareja de actores coincide en el elenco de la película local “El cuartito”, que estrenará en las salas de cine el 25 de marzo.

PUBLICIDAD

La historia dirigida por el cineasta argentino Marcos Carnevale, de “Elsa & Fred” y “Corazón de León”, reúne a cinco personajes con idiosincrasias muy distintas que, por mal o por bien, quedan detenidos en el temido cuartito de inmigración al llegar a San Juan. Lo que vivirán allí, entre el temor y la sorpresa, es lo que verá el público a partir del jueves, 25 de marzo, en las salas de cine locales.

El elenco estelar lo completan: Isel Rodríguez (Puerto Rico), Fausto Mata (República Dominicana) y Mario de la Rosa (España). Con ellos actúan Héctor Escudero, Georgina Borri, Braulio Castillo, Kisha Tikina Burgos y Luis Gonzaga, entre otros.

“Como soy puertorriqueña, entiendo muy bien de qué se trata ‘El cuartito’, pero aparte me tocó pasar por el cuartito cuando estaba casada con el padre de mis hijas (Pablo Alarcón, argentino), que quedó atrapado en el cuartito, yo embarazada de Antonella, y fue toda una historia, y en este último viaje, mi compañero también quedó en el cuartito”, compartió la actriz por videollamada. “Toda esta situación de Puerto Rico, con su historia social y política con Estados Unidos, realmente me es muy cercana”, sostuvo.

Para este trabajo, Claribel comenzó a leer el guion con el director desde Argentina y luego se reencontraron en Puerto Rico con el resto del equipo artístico y técnico.

Claribel interpreta a una mujer que parece vivir en una burbuja, enajenada de lo que ocurre en su entorno inmediato y distante. De nombre “Lina Fernández”, con sangre argentina y boricua, entra al cuartito por unas pastillas naturales que le ocupan y, según detalló la actriz, el personaje es un punto de encuentro entre la comedia y el drama que persigue la trama.

PUBLICIDAD

“Ella representa a la gente que no sabe lo que ocurre en otros pueblos, el ser ignorante ante las problemáticas políticas de cada país. Ella mete de una bolsa todo, no sabe qué es nada... y hace una mezcla de todas las personas que están adentro del cuartito y les echa la culpa en una defensa total a la figura de Donald Trump”, abundó Claribel del papel que la trajo de vuelta al cine local. “Es así hasta que esta mujer empieza a escuchar a cada uno de los personajes, la honestidad de cada uno y no le queda más remedio que ser honesta con su propia vida y al decir la verdad, abre una puerta que permite ver qué es lo que le está pasando al otro, entonces se lleva una lección. Es un personaje que se transforma, entra de una manera y se va de otra, y eso fue una propuesta bastante interesante de parte de Marcos”.

Para este trabajo, Claribel comenzó a leer el guion con el director desde Argentina y luego se reencontraron en Puerto Rico con el resto del equipo artístico y técnico. Le tocó trabajar de cerca con Ianis Guerrero a través de la fuerte relación que despierta entre sus personajes. “Fue una relación que apareció durante la película y que Marcos aprovechó a ultranza, que vio esa química que había surgido entre los dos, la tomó dentro de la dirección y con el enorme director que es, nos unió en esa energía de actores”, comentó la intérprete, radicada en Argentina desde hace varias décadas.

PUBLICIDAD

Crear el personaje fue divertido, intenso e interesante también, porque en el caso de ‘Lina’, con su acento que no pertenece a ningún lugar, era de todas partes del mundo” - Claribel Medina, actriz

Para Ianis, “El cuartito” marcó su primer proyecto en Puerto Rico y el primero bajo la dirección de Marcos Carnevale, a quien le agradece la libertad creativa de poder inyectarle realismo a su papel dentro del contexto del tema migratorio.

Esta producción es la primera de Ianis en Puerto Rico.

“Nadie emigra por placer, todo el mundo lo hace realmente por necesidad”, puntualizó el actor, también por videollamada. “Mucha gente abandona sus pueblos, deja su vida, su pasado, su familia, por aferrarse a una situación de vida o muerte, porque no es que te esperen en la frontera y te hagan pasar una alfombra roja, al contrario, tienes que pasar literalmente entre asesinos, porque todo el camino que lleva a la frontera es terrible, de violaciones, de muchas cosas muy fuertes, y justamente eso es algo que quería compartirles también a Marcos, que escribió el personaje, pero cuando llegué a Puerto Rico, le dije, ‘Mira, qué te parece si aquí en vez de esto, dice esto, porque en México esa situación pasa así', y el tener la realidad de migrante real, con conocimiento de causa, pues evidentemente aporta un toque muy bonito a la película, porque es un toque de realidad total, no es un extranjero que hizo de mexicano, sino un mexicano contando una historia mexicana, que ha pasado por eso y sabe todo lo que eso representa”, expuso el “Moisés Suárez”, de “Club de Cuervos”.

Es difícil categorizar la película, más bien se parece a la vida. Tiene esta doble energía de una gran comedia y también es un drama muy fuerte” - Ianis Guerrero, actor

“El cuartito”, filmada en escenarios de Humacao, Guayama, San Juan y Fajardo, es una producción de El Cuartito LLC y Wiesner Distribution, con el apoyo de la Comisión de Cine de Puerto Rico. La banda sonora “Somos” es una composición de Eduardo Cabra con las colaboraciones de Guaynaa y Ricky Martin.

El equipo técnico lo conformaron Santiago “Chago” Benet (director de fotografía), Mayna Magruder (directora de arte), Julia Michelle Santiago (directora de vestuario) y Cinetrix (post producción).