( The Associated Press )

Nueva York. La cadena de televisión CNN suspendió este martes al presentador Chris Cuomo después de que salieran a la luz detalles sobre cómo ayudó a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a enfrentarse a cargos de acoso sexual a principios de este año.

La cadena dijo que los documentos publicados el lunes por la fiscalía general de Nueva York indicaban que Cuomo tuvo un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que los ejecutivos del canal sabían previamente.

“Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, a la espera de una nueva evaluación”, dijo la cadena.

El presentador de la CNN presionó a las fuentes para obtener información sobre los acusadores de su hermano, informó al personal del gobernador, y participó activamente en la elaboración de su respuesta a las acusaciones, según los correos electrónicos y una transcripción de su testimonio a los investigadores que trabajan para la fiscal general del estado, Letitia James. Su oficina descubrió que Andrew Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

Chris Cuomo reconoció anteriormente haber hablado con su hermano y haberle ofrecido consejo cuando el gobernador se enfrentó a acusaciones de acoso. Pero la información publicada el lunes reveló muchos más detalles sobre lo que hizo exactamente Chris Cuomo. Andrew Cuomo dimitió en agosto para evitar un probable juicio político.

El programa de Cuomo, que se emite a las 9:00 pm, hora del este, en las noches de la semana, tuvo un promedio de 1.3 millones de espectadores, superando por poco a Anderson Cooper como el programa más popular de CNN, según la empresa Nielsen.

Al igual que muchos noticieros por cable, la audiencia ha bajado significativamente después de haber estado afectada durante el año electoral.

Cuomo apareció en su programa el lunes por la noche, hablando de COVID-19 y de política sin mencionar sus propios asuntos.

No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios enviada a Cuomo y al abogado que le representó durante el testimonio de este verano.

Durante los dos primeros meses de la pandemia, Cuomo entrevistó a su hermano en vivo varias veces. Fue un éxito con los espectadores, aunque violó la política de la CNN de no hacer que Cuomo informara sobre su hermano, y fue una elección de programación que ha empeorado con el tiempo y las revelaciones adicionales.

Chris Cuomo consultó con frecuencia a los ayudantes de su hermano cuando Andrew estaba luchando contra las acusaciones el pasado mes de mayo, y a veces no estaba de acuerdo con sus consejos.

“Se trata de mi hermano, y estoy tratando de ayudar a mi hermano a través de una situación en la que me dijo que no había hecho nada malo”, declaró Cuomo el pasado julio a los investigadores de la oficina del fiscal general.

Ha dicho que no hizo nada para influir en la cobertura de la historia por parte de su propia cadena.

Cuomo también dijo que se puso en contacto con otros periodistas para saber si estaban escribiendo historias sobre su hermano, sobre todo buscando información sobre lo que estaba escribiendo Ronan Farrow, del New Yorker. Reconoció que no dijo a la CNN que estaba haciendo esto, y caracterizó sus acciones como nada fuera de lo normal para un periodista.

Los críticos han pedido a la CNN que tome medidas tras la publicación del fiscal general, y David A. Graham, de The Atlantic, ha dicho que Cuomo debería dimitir, o ser despedido por CNN si no lo hace.

Después de que The Washington Post revelara el pasado mes de mayo que Cuomo había consultado con los ayudantes de su hermano, CNN emitió un comunicado en el que decía que sus acciones eran inapropiadas, pero no lo disciplinó.

Cuomo, quien es abogado, es 13 años más joven que Andrew Cuomo, a quien ha descrito como su mejor amigo. Son hijos del ex gobernador de Nueva York Mario Cuomo, que ocupó el cargo de 1982 a 1996.

Trabajó durante varios años en ABC News, y en 2013 se incorporó a CNN como copresentador del programa matinal de la cadena.

Una veterana ejecutiva de televisión, Shelley Ross, escribió en septiembre una columna para The New York Times en la que decía que el entonces presentador la había manoseado en una fiesta hace 16 años. Cuomo dijo al periódico que “me disculpé con ella entonces, y lo dije en serio”.