En el mes del amor y la amistad regresa a la pantalla grande las locuras de Johnny Knoxville y su ganga en “Jackass Forever”. Además, estrena el filme “Moonfall” del director de “Independence Day”, Roland Emmerich. Mientras, en Fine Arts llega el esperado drama “C´Mon C´Mon”, con Joaquin Phoenix.

Por otro lado, Hulu presenta la serie biográfica “Pam y Tommy”, basada en la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee. Además, Netflix continúa con la segunda temporada de “Oscuros deseos” y el estreno de la comedia “Murderville”, con Will Arnet. En adición, HBO Max ya tiene disponible la segunda temporada de “Raised by the Wolves”, producida por Ridley Scott.

Jackass Forever

Después de 11 años, Johnny Knoxville, Steve-O y el resto de la pandilla regresan para otra ronda de exhibiciones de acrobacias y comedia, tremendamente absurdas y, a menudo, peligrosas.

Género: Acción / Comedia

Elenco: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius

Estreno: Hoy en cines

Moonfall

Una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita alrededor de la Tierra y la envía a toda velocidad en un curso de colisión con la vida tal como la conocemos. Con solo unas semanas antes del impacto, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler está convencida de que tiene la clave para una misión que nos salvaría a todos.

Género: Acción / Aventura / Fantasía

Elenco: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley

Estreno: Hoy en cines

C´Mon C´Mon

Cuando su hermana le pide que cuide a su hijo, un periodista de radio se embarca en un viaje a través del país con su enérgico sobrino para mostrarle la vida lejos de Los Ángeles.

Género: Drama

Elenco: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman

Estreno: Hoy en Fine Arts

Pam and Tommy

Sigue la historia de la relación de Pamela Anderson y Tommy Lee, que se remonta a su vertiginoso romance que comenzó cuando se casaron después de solo conocerse durante 96 horas en 1995.

Género: Biografía / Drama / Romance

Elenco: Lily James, Sebastian Stan, Taylor Schilling

Estreno: 2 de febrero de 2022 en Hulu

Oscuro Deseo - 2nda Temporada

El final de la primera temporada nos dejó con la revelación de que Brenda se suicidó. La segunda temporada de la popular serie de Netflix, “Oscuro Deseo”, probablemente explorará el impacto de la muerte de Brenda en los personajes de la serie, especialmente su mejor amiga, Alma.

Género: Drama/Romance

Elenco: Maite Peroni, Erik Hayser, Jorge Poza

Estreno: Disponible en Netflix

Murderville

Terry Seattle, un excéntrico detective, se junta con varias celebridades para investigar una serie de asesinatos en esta serie de comedia improvisada. La serie contará con 6 episodios.

Género: Comedia/Crimen

Elenco: Will Arnett, Lilan Bowden, Haneefah Wood

Estreno: Hoy en Netflix

Book of Love

Henry Cooper es un escritor joven que escribió una novela que no se está vendiendo. De repente, su libro se convierte en un éxito total en México, y Henry es invitado a una gira en el país. Cuando llega a México, Henry se da cuenta de que María, la mujer que adaptó su novela a español, ha reescrito su novela como un romance erótico. Nadie se imaginaba que este sería el comienzo de un romance intenso.

Género: Romance/Comedia

Elenco: Sam Claflin, Verónica Echegui, Fernando Becerril

Estreno: Mañana en Prime Video

Raised by Wolves - 2nda Temporada

Mother, Father, y sus seis hijos humanos se unen a una recién formada colonia atea en la misteriosa zona tropical de Kepler 22b. El director Ridley Scott es productor ejecutivo de la serie.

Género: Ciencia Ficción/Drama

Elenco: Amanda Collin, Abubakur Salim, Travis Fimmel

Estreno: Hoy en HBO Max