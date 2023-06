El comediante y productor afroamericanos, Marlon Wayans acusó hoy a la aerolínea United Airlines de racismo y pidió una disculpa pública a la aerolínea y vuelos gratis para sus fans que se quedaron esperándolo, luego que no llegara a tiempo a un espectáculo tras un incidente con un empleado de la aerolínea en el aeropuerto de Denver.

El incidente en el que Wayans -conocido por “White Chicks” y “Little Man”, entre otras películas- se vio involucrado y por el que fue multado por la Policía de Denver por alterar el orden público, ocurrió el pasado viernes. El actor utilizó sus redes sociales para defenderse de la multa y para reiterar que el empleado con el que discutió “estaba desesperado por intentar tener algo de autoridad”, señaló a través de Instagram. La aerolínea norteamericana -la cual está presente en seis continentes de todo el mundo- afirmó que el altercado se presentó porque el actor unió dos maletas en una sola pero le indicaron que debía facturarlas, ya que excedía el límite de equipaje permitido, comentó un portavoz de la compañía a la revista Entertainment Weekly.

Wayans pidió a la aerolínea una disculpa a sus fans además de una indemnización ya que no pudo presentarse a un show de comedia en Kansas City, Missouri, lo que le ocasionó pérdidas económicas. “Me lo deben por las molestias, por los espectáculos perdidos y, sobre todo, se lo deben a mis fans decepcionados. Después de indemnizarme, deberían dar a todos los fans afectados por mi ausencia vales para viajes gratis”. Para el comediante, esta experiencia refleja un acto de acoso y prometió visibilizar el caso dando a conocer que la comunidad negra sufre este tipo de situaciones con frecuencia. “La mayoría de los agentes son siempre amorosos, pero de vez en cuando, te encuentras con ‘personas malas’. Esta fue una de ellas. @united este tipo de empleados nunca deberían trabajar en tu compañía”, comentó a través de Instagram. Asimismo, hoy publicó a través de su Instagram su inconformismo con la respuesta de la aerolínea hacia una solución diciendo: “Han pasado 4 días, 7 publicaciones y más de 50 artículos en varios sitios y periódicos y todo lo que recibí de @united fue una mísera llamada telefónica de alguien en la empresa que me explica las políticas por las que me abusaron”, concluyó.