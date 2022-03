La escena de la que habla una mayoría hoy: El comentario inapropiado del comediante Chris Rock hacia Jada Pinkett-Smith y la bofetada de reacción del actor Will Smith. El acto considerado como uno de violencia verbal y física ha generado multiplicidad de opiniones desde el momento en que ocurrió anoche en plena transmisión de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

Hay quienes repudian las acciones de ambos y hay quienes aplauden que Will Smith haya salido en defensa de su esposa propinándole un golpe al humorista.

Todo esto ocurrió en cuestión de segundos luego que Chris Rock le dijera a Jada Pinkett-Smith: “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′”. Así la relacionaba con la película “G.I. Jane” (1997), cuyo personaje estelar, interpretado entonces por Demi Moore, aparecía con la cabeza rapada para representar a una militar.

PUBLICIDAD

Pero el detalle es que la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith no responde a un personaje ni a un estilo, sino a la enfermedad de alopecia.

Los comediantes Tita Guerrero, Raymond Arrieta, Francis Rosas, Alexis Valdés y el actor Jorge Castro se expresaron sobre lo ocurrido coincidiendo en una opinión de repudio a la violencia, pero en el caso de Tita Guerrero también expresó cierta preocupación por la reacción que puedan tener las personas, al punto de sentirse en la libertad o “derecho” de cometer una agresión en su contra por algo que haya dicho, independientemente de si fuera acertado o desacertado.

“Yo creo que la comedia es subjetiva”, advirtió la artista. “Hay gente que lo va a encontrar gracioso y hay gente que no. Yo no creo que fue apropiado lo de Will. Creo que lo pudo resolver de otra manera, hasta decirle lo que le dijo, pero sin el golpe, pero como comediante me preocupa, que porque a ti no te guste un comentario, o un chiste, sea apropiado o no, te sientas en la libertad de subir al escenario y darme un golpe”, expuso Guerrero.

Para el comediante Raymond Arrieta, si una escena como la vista anoche, hubiera ocurrido a nivel local, probablemente hubiera escalado aún más, “porque aquí somos más conservadores”.

“En estos tiempos que estamos viviendo meterse con niños, con enfermedades, con mujeres, hasta con los mismos hombres, con el bullying, de verdad que no, esos temas no se deben tocar. De que esas personas tengan su estilo y hay gente que los sigue, pues, pero estoy en contra”, opinó. En sus shows de stand up comedy, dijo, prefiere burlarse de sí mismo para evitar caer en malentendidos u ofensas.

PUBLICIDAD

“Si hubiera sido Will Smith, me hubiera parado y me hubiera ido, o lo hubiera cogido en una pausa y me hubiera ido detrás de él, tras bastidores. También el público, los técnicos, la producción, la gente que está detrás de las cámaras, se merecen un respeto. Verdaderamente me sentí abochornado”, subrayó.

Alexis Valdés lamentó en redes sociales la respuesta violenta del protagonista de “King Richard”, porque no solo afectó su gran momento, como ganador del Premio al Mejor Actor, sino a toda su trayectoria.

“Will Smith acaba de hacer un daño increíble a su carrera y a su imagen de buen tipo. Wow! La violencia duerme en muchos corazones. Solo hay que pulsar una tecla. Hubiera sido mucho más grande si hubiera entendido que era un chiste de un colega, aunque fuera malo el chiste. Y un chiste nunca es igual a un golpe”, lamentó.

El comediante Francis Rosas observó lo sucedido como un “mal manejo de emociones de parte de Will Smith”, más considera que debería disculparse directamente con Chris Rock.

“Es claro que Will Smith salió en defensa de Jada Smith, pero no era la manera”, indicó reconociendo que cada quien ha perdido la cordura en algún momento. Rosas expuso que los tres, a partir de la “relación amistosa” que, al parecer, alguna vez ocurrió entre ellos, podían dialogar privadamente. “Y conste que Chris Rock declaró que desconocía de la condición de Jada Smith, así que deja de pasar como lo que uno considera ‘humor negro’”, sostuvo.

Según TMZ, una fuente informó que Chris Rock desconocía de la enfermedad de la anfitriona de “Red Table Talk”.

Todos hablan de si Will la embarró o si a Chris se le fue la mano, pero yo me pregunto ; ¿Todavía una mujer necesita que un hombre la defienda de un ataque verbal usando la fuerza? ¿Ella no se puede defender? ¿Necesita un hombre para que la respeten? ¿Que piensan ustedes? — Jorge Castro (@berengeno_) March 28, 2022

El actor Jorge Castro, en lugar de emitir juicio sobre el momento violento, cuestionó a través de Twitter si una mujer necesita ser defendida por un hombre.

“A mí me parece que es perpetuar la filosofía de que una mujer necesita a un hombre para validarla, para que la respeten y la defienda. Todos hablan de los dos hombres, pero a mí me gustaría saber qué piensa ella sobre todo lo qué pasó”, puntualizó.