El estreno de una de las series más esperadas del 2023 “The Last of Us”, la producción basada en el videojuego del mismo nombre, promete encantar a los fanáticos desde su estreno hoy, domingo en HBO.

La serie adaptará uno de los mejores videojuegos de la historia para contarnos la historia de Joel y Ellie en un mundo asolado por los “zombis”. No por nada las expectativas son altas, pero las primeras reacciones de la crítica nos hacen creer que el resultado dejará satisfechos incluso a los fans más exigentes.

“The Last of Us” es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.

La muy esperada secuela de este título, “The Last of Us Part II”, se publicó el pasado junio de 2020, ese mismo año se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, los Oscar de los videojuegos.

¿Dónde y cuándo ver el estreno?

La adaptación del videojuego tiene agendado su estreno vía transmisión para este 15 de enero del 2023.

“The Last of Us” puede verse únicamente por la plataforma HBO Max, dado que es una producción original suya.

Los horarios para disfrutar del estreno son:

Puerto Rico: 10:00 p.m.

Perú: 9:00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 2.00 p. m. del lunes, 16 de enero.

¿Cuál es la trama de la serie?

“The Last of Us” se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. El primero es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.